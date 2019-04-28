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Ahmet Ürkmezgil: Yarış son ana kadar devam edecektir

"Net bir galibiyet oldu" "6 puanlık derbi" Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili, "6 puanlık bir maç. Başakşehir'i de, arkadan gelen Trabzonspor'u...

Ahmet Ürkmezgil: Yarış son ana kadar devam edecektir

"Net bir galibiyet oldu"
"6 puanlık derbi"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili, "6 puanlık bir maç. Başakşehir'i de, arkadan gelen Trabzonspor'u da ilgilendiriyor. Ancak yarış son ana kadar devam edecektir" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Ankaragücü'nün iyi bir takım olduğunu ifade eden Ahmet Ürkmezgil, "Başakşehir'in puan kaybından sonra ister istemez stres arttı. Ankaragücü iyi bir rakip, koşan bir takım. Dolayısıyla net bir galibiyet oldu. Puan açısından olduğu kadar moral açısından da iyi oldu. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.
Zirvede yaşanan yarışın ardından hesapların yapılmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine konuşan Ürkmezgil, "Hesap işi hocanın işi. O işi hoca yapıyordur. Bizim işimiz değil. Biz hesap makinesını para için yapıyoruz" dedi.
"6 PUANLIK MAÇ"
Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili de konuşan Ürkmezgil, "Tabii ki önemli, 6 puanlık bir maç. Dolayısıyla önemli bir maç. Başakşehir'i de aynı şekilde ilgilendiriyor hatta arkadan gelen Trabzonspor'u da. Her şeyin sonu olacağı bir durum olmaktan çıktı. Şu andaki puanların geldiği durum itibarıyla. Ben bunu ısrarla söylüyorum yarış son ana kadar devam edecektir. Ama 3 puanı alan taraf için bir avantaj olacaktır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ahmet Ürkmezgil'in açıklamaları
- Oyuncuların çıkış detayları

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