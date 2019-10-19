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Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı'yı ziyaret etti
Beşiktaş'ta yarın yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Ahmet Nur Çebi, rakiplerinden Serdal Adalı'ya ziyarette bulundu. Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi, seçimdeki adaylardan Serdal Adalı'yı Etiler'deki ofisinde ziyaret...
SPOR 19.10.2019, 17:54
Beşiktaş'ta yarın yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Ahmet Nur Çebi, rakiplerinden Serdal Adalı'ya ziyarette bulundu.
Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi, seçimdeki adaylardan Serdal Adalı'yı Etiler'deki ofisinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette iki başkan adayının yarınki seçim için birbirlerine başarı dileklerinde bulundukları öğrenildi.
Siyah-beyazlılarda yarın yapılacak seçimde Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, başkanlık için yarışacak.
Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi, seçimdeki adaylardan Serdal Adalı'yı Etiler'deki ofisinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette iki başkan adayının yarınki seçim için birbirlerine başarı dileklerinde bulundukları öğrenildi.
Siyah-beyazlılarda yarın yapılacak seçimde Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, başkanlık için yarışacak.
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