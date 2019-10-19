Flaş HaberBakan Soylu: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı
Son Dakika
Ahmet Nur Çebi: Şartlar ne olursa olsun ben buradayım
Beşiktaş Kulübü’nde yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları son tanıtımlarını yaptı. Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte genel kurul üyelerine...
SPOR 19.10.2019, 20:27
Beşiktaş Kulübü’nde yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları son tanıtımlarını yaptı. Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte genel kurul üyelerine hitap ederek yönetim kurulu listesini tanıttı.
Salona büyük bir coşku eşliğinde eşiyle gelen Çebi, masaları tek tek dolaşarak kongre üyelerine selam verdi.
Ahmet Nur Çebi yaptığı konuşmada, "Beşiktaş'ın 7,5 sene önce zor günleri vardı. Biz de o zaman kulübü kurtarabilmek için göreve talip olduk. Yönetici olarak bulunduğum 6,5 yıllık sürede hiçbir zaman gururumu Beşiktaş'ın önüne koymadım. Beşiktaş, benim değerlerim ve özelim. Şartlar ne olursa olsun ben buradayım. 3 aday çıktık ve Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını hep beraber gösterdik. Beşiktaş'ın geleceğine zincir vuran bir devir teslim düzenini yıkmaya geliyorum. Değişim istiyorum. Bu yola ulaşılabilir ve şeffaf olmak, çok çalışacağımızın sözünü vererek çıktık. Yalan söylemeyeceğim. Her şeyi anlatacağım. İftiralar atıldı, basında hakkımızda yalan şeyler söylendi. Zorunda kaldığım için cevap verdim. Onlar adına da sizlerden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.
Ahmet Nur Çebi, konuşmasının ardından yönetim kurulu listesinde yer alan isimleri tek tek sahneye davet ederek üyeleri tanıttı. Gece, toplu fotoğraf çekimi ve Ankaragücü - Beşiktaş maçının seyredilmesiyle sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Salona büyük bir coşku eşliğinde eşiyle gelen Çebi, masaları tek tek dolaşarak kongre üyelerine selam verdi.
Ahmet Nur Çebi yaptığı konuşmada, "Beşiktaş'ın 7,5 sene önce zor günleri vardı. Biz de o zaman kulübü kurtarabilmek için göreve talip olduk. Yönetici olarak bulunduğum 6,5 yıllık sürede hiçbir zaman gururumu Beşiktaş'ın önüne koymadım. Beşiktaş, benim değerlerim ve özelim. Şartlar ne olursa olsun ben buradayım. 3 aday çıktık ve Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını hep beraber gösterdik. Beşiktaş'ın geleceğine zincir vuran bir devir teslim düzenini yıkmaya geliyorum. Değişim istiyorum. Bu yola ulaşılabilir ve şeffaf olmak, çok çalışacağımızın sözünü vererek çıktık. Yalan söylemeyeceğim. Her şeyi anlatacağım. İftiralar atıldı, basında hakkımızda yalan şeyler söylendi. Zorunda kaldığım için cevap verdim. Onlar adına da sizlerden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.
Ahmet Nur Çebi, konuşmasının ardından yönetim kurulu listesinde yer alan isimleri tek tek sahneye davet ederek üyeleri tanıttı. Gece, toplu fotoğraf çekimi ve Ankaragücü - Beşiktaş maçının seyredilmesiyle sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Geceden detaylar
- Konuşma ve üyelerin tanıtımı
18°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 19 Ekim 2019
|İmsak
|05:49
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:54
|Akşam
|18:25
|Yatsı
|19:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|15
|2. Alanyaspor
|7
|14
|3. Başakşehir
|8
|14
|4. Galatasaray
|8
|13
|5. Sivasspor
|8
|12
|6. Konyaspor
|7
|12
|7. Fenerbahçe
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Çaykur Rizespor
|7
|8
|15. Ankaragücü
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Bursaspor
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Balıkesirspor
|7
|13
|6. Fatih Karagümrük
|7
|12
|7. Altay
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Erzurum BB
|8
|11
|10. Adana Demirspor
|8
|10
|11. İstanbulspor
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|8
|8
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. Everton
|9
|10
|14. M. United
|8
|9
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|8
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Atletico Madrid
|9
|16
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Valencia
|9
|13
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Athletic Bilbao
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|9
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2