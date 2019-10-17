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Ahmet Nur Çebi: Her şey Beşiktaş için
Beşiktaş’ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesini Divan kuruluna teslim etti. Seçimin Beşiktaş için hayırlı olmasını ifade eden Ahmet Nur Çebi, “Bu aralar zaten yeteri kadar...
SPOR 17.10.2019, 16:55
Beşiktaş’ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesini Divan kuruluna teslim etti.
Seçimin Beşiktaş için hayırlı olmasını ifade eden Ahmet Nur Çebi, “Bu aralar zaten yeteri kadar beyanat veriyoruz. Çok da eklenecek bir şey kalmadı. Kamuoyuna bu işe talip olduğumuzu ve bu işi Beşiktaş için yapmak istediğimizi, listemizi vererek beyan etmiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Her şey Beşiktaş için olsun. Bütün rakiplerimize başarılar diliyoruz. Zor günde yola çıkan herkesi tebrik diyorum” şeklinde konuştu.
“BİZE BÖYLE BİR TALEP GELMEDİ”
Seçim döneminde kendisiyle başka bir adayla birleşme konusunda talep gelip, gelmediği sorulan Çebi, “Birleşmeyle ilgili biz tabii ki kendi içimizde bazı değerlendirmeler yaptık. Ancak şu ana kadar bize böyle bir talep gelmedi. Fikir olarak ortaya geldi ancak talep olmadı. Beşiktaş için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Ahmet Nur Çebi’nin divan kuruluna sunduğu yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Adnan Dalgakıran
Emre Kocadağ
Fatih Hakan Avşar
Mesut Urgancılar
Kemal Erdoğan
Enis Ulusoy
Erdal Torunoğulları
Berkan Gocay
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Umut Şenol
Bilgehan Sürmen
Hakan Daltaban
Fırat Fidan
Ali Efe Bezci
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları
- Detaylar
Seçimin Beşiktaş için hayırlı olmasını ifade eden Ahmet Nur Çebi, “Bu aralar zaten yeteri kadar beyanat veriyoruz. Çok da eklenecek bir şey kalmadı. Kamuoyuna bu işe talip olduğumuzu ve bu işi Beşiktaş için yapmak istediğimizi, listemizi vererek beyan etmiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Her şey Beşiktaş için olsun. Bütün rakiplerimize başarılar diliyoruz. Zor günde yola çıkan herkesi tebrik diyorum” şeklinde konuştu.
“BİZE BÖYLE BİR TALEP GELMEDİ”
Seçim döneminde kendisiyle başka bir adayla birleşme konusunda talep gelip, gelmediği sorulan Çebi, “Birleşmeyle ilgili biz tabii ki kendi içimizde bazı değerlendirmeler yaptık. Ancak şu ana kadar bize böyle bir talep gelmedi. Fikir olarak ortaya geldi ancak talep olmadı. Beşiktaş için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Ahmet Nur Çebi’nin divan kuruluna sunduğu yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Adnan Dalgakıran
Emre Kocadağ
Fatih Hakan Avşar
Mesut Urgancılar
Kemal Erdoğan
Enis Ulusoy
Erdal Torunoğulları
Berkan Gocay
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Umut Şenol
Bilgehan Sürmen
Hakan Daltaban
Fırat Fidan
Ali Efe Bezci
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları
- Detaylar
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