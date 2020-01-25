banner314

banner325

Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: Henüz bir hocayla anlaşmadık

SPOR 25.01.2020, 19:43
Ahmet Nur Çebi: Henüz bir hocayla anlaşmadık
Süper Lig'de yarın İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi önemli açıklamalarda bulundu. Bir restoranın açılışına katılan Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından henüz yeni bir oluşuma gitmediklerini söyledi. Avcı ile yapılan görüşmeler hakkında bilgiler veren Çebi, "Benim açıkçası şahsen beklediğim bir toplantı değildi. Abdullah Avcı yorgun ve mutsuz olduğu halde toplantıya geldim. Konuşmalar sonucunda hocanın mutsuz olması, kamuoyunun baskı olarak alınan sonuçlardan çok etkilenmesi ister istemez hocayla görüşmemize neden oldu. Bu görüşmede de en doğru yolun iki tarafın yollarını ayırmak olacağını ifade ettik. Abdullah Avcı ile herhangi bir özel konuşmamız olmadı" diye konuştu.
Yarın oynanacak Göztepe maçının ardından yeni bir oluşum için adımlar atacağını vurgulayan Başkan Çebi, "Alınan sonuçların ardından yeni oluşumla ilgili yönetici arkadaşlarımla 
pazartesi değerlendirme yapacağız. Çalıştığımız bir hoca mutlaka olacaktır ve kamuoyuna açıklanacaktır. Sportif direktörle sporun idare edilmesinde fayda görüyoruz . Böyle bir oluşumu arzu ediyoruz. Ama bir isim üzerine mutabakat yok. Bunlar haftaya değerlendirilecek. Yanlış bilgi verip değerlendirilme yapılmasını doğru bulmuyorum. Önümüzdeki hafta teknik adam ve yeni oluşum konusu kamuoyuna açıklanacak" ifadelerini kullandı.
"REBOCHO'NUN OPSİYONUNUN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"
Pedro Rebocho'nun opsiyonunun kaldırılmasını istediğini de belirten Ahmet Nur Çebi, "Sporcunun takımıyla yani elinde bonservisini bulunduran kulübüyle görüşme yapıyoruz. Futbolcunun bonservis bedelini çok yüksek bulduğumuz için, ekonomik durumdan dolayı 20 maç üzeri oynaması halinde almamız gerektiğini biliyoruz. Ancak futbolcunun da katkı vermediğini biliyoruz, beklediğimizi bulamadık dolayısıyla futbolcunun opsiyonunun kaldırılmasını istiyoruz. Pazartesi bu konu çözülürse yolumuza devam ederiz" diye konuştu. 
"3 AYDA HER ŞEYİ ÇÖZMEMİZ BEKLENİRSE HAKKANİYET OLMAZ"
Ekonomik durumun tüm kulüplerde olduğu gibi Beşiktaş'ta da sıkıntılar oluşturduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Sıkıntı var. Sportif başarı ekonomi ile paralel yürüyor. Maddi durum daraldıkça aşağı doğru geliyor. Bu işler 5, 10,  15 milyon euro para koymayla mümkün değil. Bazı başkanların para koyulması gerektiği şeklinde demeçleri var. Biz paramızı koyduk ama yeterli değil. Bunlar yapıldı ama yeterli değil. Para koyulmasının talep edilmesi doğru ancak bunun yeterli olmayacağını da beyan etmek istiyoruz. Kampanya gibi konular birlikte yapılmalı. Kulübü kalkındırmak 1-2 kişinin para koymasıyla yetmez. Eski Başkan Fikret Orman'ın açıklamaları oldu. Bunun yeterli olmayacağını kendisi de biliyor. Başkanımızdır, söylemiştir ama yetmez. Hep birlikte olmak zorundayız. Beşiktaş'ı beraber kurtaracağız, birlik ve beraberlik yoksa sonuç sıfır. Kampanya olur, başka formül olur. Geleli 3 ay olmuş, her şeyi çözmemiz beklenirse hakkaniyet olmaz ama yukarı doğru yürüdüğümüz söyleyebilirim." 
Çebi, mekanın açılışını genel kurulda yarıştığı Serdal Adalı ile gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin restorana gelişi
-Taraftarların Çebi'yi karşılayışı ve mekanın açılışı
-Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 25 Ocak 2020
İmsak 06:45
Güneş 08:14
Öğle 13:21
İkindi 15:55
Akşam 18:19
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Alanyaspor 19 35
5. Fenerbahçe 18 34
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 19 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Bursaspor 19 33
3. Erzurum BB 18 31
4. Keçiörengücü 19 29
5. Akhisar Bld.Spor 19 28
6. Ümraniye 19 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Giresunspor 19 27
10. Altay 18 24
11. Balıkesirspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Athletic Bilbao 21 31
7. Real Sociedad 20 31
8. Valencia 20 31
9. Villarreal 20 28
10. Osasuna 21 28
11. Granada 20 27
12. Real Betis 20 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Espanyol 21 15
20. Leganés 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3