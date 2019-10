Berna Çebi: "Bence başaracak"

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan başkanlık seçimi için adaylar listelerini divan kuruluna teslim etti. Siyah-beyazlı kulübün başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret ettikten sonra ailesiyle açıklamalarda bulundu. Eşi Berna Çebi ve kızı Elgiz Çebi Yavuz ile kameraların karşısına geçen Ahmet Nur Çebi, "Genel kurulda bize görev verilirse gereğini yapacağız" dedi.

Beşiktaş' genel kurulu öncesinde her aşamayı ayrı ayrı yaşadığını ifade eden Çebi, "İlk olarak ayın 13'ünde karar verip dilekçe vereceksiniz, aradan bir hafta geçti listemizi yapıp verdik. Tabii Beşiktaş'ın çok zorlu günleri olacak önümüzde ama Allah bunları bize nasip edecek halledeceğiz. Karışık bir yönetim kurulu listesi yapmaya çalıştım. Tecrübeli arkadaşlarım da var içlerinde onların bana verecekleri katkıya güveniyorum. Yenilerin dışarıdan gelenlerin becerilerine güveniyorum. Hayırlısı olsun bakalım biz yola çıktık eğer genel kurulda bize görev verilirse gereğini yapacağız. Tekrar tekrar söylüyorum Fenerbahçe ile rekabet ediyoruz yüzde 80 genel kurula Fenerbahçeliler geliyor, biz onların da üzerine çıkıp yüzde 90 katılımı sağlarken Beşiktaş genel kurulu hak ettiği yere gelecektir. Bu da Beşiktaş'ı daha yukarılara çekecektir" diye konuştu.

BERNA ÇEBİ: "BENCE BAŞARACAK"

Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi," Oldukça yoğun geçiyor tabii Ahmet'in günleri. Destek olmaya çalışıyoruz. Güçlü ve azimli, bence başaracak. Tecrübeli olduğu için ayrı bir güven de var tabii" dedi.

ELGİZ ÇEBİ YAVUZ: "ÇOK BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ahmet Nur Çebi'nin kızı Elgiz Çebi Yavuz ise "Biz babamın her zaman yanında ve destekçisiyiz. Başarılı bir iş adamı olmasının yanında Beşiktaş'ı çok sever birisi. O sebeple çok başarılı olacağını düşünüyorum. Özellikle şeffaflıktan yana ve bu bizim çok hoşumuza giden bir şey. Çok başarılı olacağını düşünüyorum hem Beşiktaş için hem de ailemiz için hayırlısı olsun.Benim için ailem çok önemli her zaman için. Bunu isteyen ve söyleyen oldu tabii ama son karar babamın tabii. Biz ailece vereceği her kararın arkasındayız. O'nun kendi isteğiydi. Çok isteyerek girdi başkan adaylığına. İnşallah hayırlısı olursa başarılı olacak." İfadelerini kullandı.

