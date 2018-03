Ahmet Nur Çebi: ''Fenerbahçe sahada savaş şeklinde oynadı''

''Her iki takım da birbiriyle hoş olmayan tavırla futbol sergiledi. Geçen maçın etkisiyle hazırlanmış senaryoydu"

Beşiktaş 2'nci Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında yaşanan olayla ilgili, ''Önümdeki arkadaşı kenara çekmeye çalıştım. Benden 30 santim büyük biriyle kavga edecek halim yok. Yaşım da müsait değil'' dedi.

Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası basın mensuplarına konuşan Çebi, 3 gün önce ligde Fenerbahçe ile oynanmış bir derbi maç olduğunu hatırlatarak, ''O günden bir hırslanma var ki sahada savaş şeklinde oynadılar. Her iki takım da birbiriyle hoş olmayan tavırla futbol sergiledi. Geçen maçın etkisiyle hazırlanmış senaryoydu. Keşke keyifli maç oynansaydı. Futbolun dışında her şey sahada vardı. Üzgünüm, keşke futbol seyredebilseydik" diye konuştu.

Çebi, mücadelenin devre arasında Caner Erkin ile Dirar arasında yaşanan olay ve kendisinin de müdahale ettiği ve Skrtel'i belinden çektiği yönündeki iddiaların olduğu sorulması üzerine, ''Ben 60 yaşındayım ve kulübün ikinci başkanıyım. Sadece kavga edenleri birbirinin üzerine mi itersiniz? Muhakkak ki birini tutup, kenara çekmeye çalışırsınız. Önümde olan kimse ayırmaya çalıştım. Bunu bu şekilde anladılarsa ayıp etmişler. Birbiriyle atışan, üzerlerine yürüyen arkadaşlarımız vardı. Benim bu olaya nasıl müdahale ettiğim önemli. Ben de sonuçta önümdeki arkadaşı kenara çekmeye çalıştım. Benden 30 santim büyük biriyle kavga edecek halim yok. Yaşım da müsait değil. Böyle amaç ve gaye içinde mümkün değil. Kimse konuşmuşsa ayıp etmiş. Biz yanlış bir şey yapmadık. Keşke bizim ayırdığımız söylenseydi'' dedi.

Karşılaşmada kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Quaresma ile ilgili de konuşan Çebi, ''Umarım büyük ceza almaz. Karşı tarafında harekete baktığınız zaman tahrik edici bir harekette bulunduğunu görüyoruz. İnşallah bunu göz önünde bulundururlar. Bu hareketi tasvip etmiyorum. Karşı tarafında vurma hareketi olduğunu kayıtları izlediğinizde anlayacaksınız'' şeklinde konuştu.

Hakemlerin her şekilde tartışıldığını ifade eden Ahmet Nur Çebi şöyle konuştu:

''Ya kendi takım ya siz tartışıyoruz. Ben bunun içinde olmak istemiyorum. Bana göre bir maç yönetti. Çok pozitif olduğu taraflar vardı. Negatif tarafları da vardı. Sadece bir penaltı pozisyonu söz konusu. Keşke verseydi ama vermedi.''

Siyah-beyazlı taraftarlar hakkında da konuşan Çebi, "Efendi olmak zorundayız. Rakiplere örnek göstermeliyiz. Onların destekleriyle başarıyoruz. Bundan yoksun kalmamak için gerekeni onların da yapması lazım'' dedi.

