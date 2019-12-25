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Ahmet Nur Çebi: Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor
Olgucan Kalkan - Serhan Türk / İstanbul,() - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan darbi maçta düdük çalan Cüneyt Çakır ile...
SPOR 25.12.2019, 15:53
Olgucan Kalkan - Serhan Türk / İstanbul,() -
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan darbi maçta düdük çalan Cüneyt Çakır ile VAR'da görev yapan Mete Kalkavan'a bu hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmalarda görev verilmemesi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
Kulüpler Birliği'nde bugünün gündeminin farklı olduğunu dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor. Buradan takip edin" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları
-Aracına binmesi
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