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Ahmet Nur Çebi'den taraftarın başlattığı kampanyaya destek
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı taraftarların başlatmış olduğu "Omuz Omuza Kartal Yuvasına" kampanyasına destek verdi. Yüzde 19.03'lük indirimin ardından Kartal Yuvası'ndan ilk alışverişi yapan başkan Ahmet Nur Çebi,...
SPOR 29.10.2019, 19:15
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı taraftarların başlatmış olduğu "Omuz Omuza Kartal Yuvasına" kampanyasına destek verdi.
Yüzde 19.03'lük indirimin ardından Kartal Yuvası'ndan ilk alışverişi yapan başkan Ahmet Nur Çebi, "İlkini ben yaptım, sonucusunu da ben yapacağım ama kaç gün bekleyeceğim bilmiyorum, 1-2 ay içerisinde hepsi biter herhalde malların. Katılımcı olacağız, paylaşımcı olacağız, her Beşiktaş taraftarının takımına destek olma zorunluluğu değil, hakkı var. Her türlü desteği onlardan alıyoruz, onlarsız biz birçok şeyi başaramayız, bunun bilincindeyiz. Haydi gelin, halledelim şu işi. Destek verin. Umut ediyorum ki kamuoyunda müthiş bir kampanyanın yürüdüğünü göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Kendisine tişört aldığını dile getiren Çebi, "Kendime tişört aldım, bir de bir akrabamızın bebeği vardı yeni doğan, adı Uzay Kartal, ona aldım. Herkes bana bakarak alışveriş yapmasın, ihtiyacına göre aldın. Kimsenin sokağa atacak parası yok onu da iyi biliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yüzde 19.03'lük indirimin ardından Kartal Yuvası'ndan ilk alışverişi yapan başkan Ahmet Nur Çebi, "İlkini ben yaptım, sonucusunu da ben yapacağım ama kaç gün bekleyeceğim bilmiyorum, 1-2 ay içerisinde hepsi biter herhalde malların. Katılımcı olacağız, paylaşımcı olacağız, her Beşiktaş taraftarının takımına destek olma zorunluluğu değil, hakkı var. Her türlü desteği onlardan alıyoruz, onlarsız biz birçok şeyi başaramayız, bunun bilincindeyiz. Haydi gelin, halledelim şu işi. Destek verin. Umut ediyorum ki kamuoyunda müthiş bir kampanyanın yürüdüğünü göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Kendisine tişört aldığını dile getiren Çebi, "Kendime tişört aldım, bir de bir akrabamızın bebeği vardı yeni doğan, adı Uzay Kartal, ona aldım. Herkes bana bakarak alışveriş yapmasın, ihtiyacına göre aldın. Kimsenin sokağa atacak parası yok onu da iyi biliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları
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