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Ahmet Nur Çebi Bu mazbatalar aşık olduğumuz camianın bize verdiği yetki belgeleridir
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ?Genel seçimde kongreyi idare eden herkese teşekkür ediyorum. Çok sağlıklı bir kongre süreci geçirdik. Seçim sürecini muhteşem naif şekilde temsil eden Tevfik Yamantürk?e teşekkür ediyorum. Bu mazbatalar...
SPOR 21.10.2019, 17:53
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ?Genel seçimde kongreyi idare eden herkese teşekkür ediyorum. Çok sağlıklı bir kongre süreci geçirdik. Seçim sürecini muhteşem naif şekilde temsil eden Tevfik Yamantürk?e teşekkür ediyorum. Bu mazbatalar aşık olduğumuz camianın bize verdiği yetki belgeleridir? dedi.
Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu?nda kulübün 34?üncü başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, mazbatalarını aldı. Mazbata töreninde kısa bir konuşma yapan Ahmet Nur Çebi, çok mutlu olduğunu ifade ederek, ?Genel seçimde kongreyi idare eden herkese teşekkür ediyorum. Çok sağlıklı bir kongre süreci geçirdik. Seçim sürecini muhteşem naif şekilde temsil eden Tevfik Yamantürk?e teşekkür ediyorum. Bu mazbatalar aşık olduğumuz camianın bize verdiği yetki belgeleridir. Süreli olduğunu unutmayalım. Süreli olduğunu biz biliyoruz, kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu benim 4?üncü mazbatam oldu ve Allah bana sonuncusunu başkan olarak almayı nasip etti, çok mutluyum. Allah yolumuzu açık etsin, Beşiktaşımızın ömrünü de uzun etsin? ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu?nda kulübün 34?üncü başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, mazbatalarını aldı. Mazbata töreninde kısa bir konuşma yapan Ahmet Nur Çebi, çok mutlu olduğunu ifade ederek, ?Genel seçimde kongreyi idare eden herkese teşekkür ediyorum. Çok sağlıklı bir kongre süreci geçirdik. Seçim sürecini muhteşem naif şekilde temsil eden Tevfik Yamantürk?e teşekkür ediyorum. Bu mazbatalar aşık olduğumuz camianın bize verdiği yetki belgeleridir. Süreli olduğunu unutmayalım. Süreli olduğunu biz biliyoruz, kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu benim 4?üncü mazbatam oldu ve Allah bana sonuncusunu başkan olarak almayı nasip etti, çok mutluyum. Allah yolumuzu açık etsin, Beşiktaşımızın ömrünü de uzun etsin? ifadelerini kullandı.
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