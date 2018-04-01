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Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı hepsinden yukarıda"

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),() BEŞİKTAŞ 2'nci Başkanı Ahmet Nur Çebi, ''Ben 17 takımın da hırslandıkları zaman çok önemli ve iyi maçlar çıkardığını görebiliyorum. Dolayısıyla bir şey söylemek çok erken ama bana göre...

Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı hepsinden yukarıda"

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),()

BEŞİKTAŞ 2'nci Başkanı Ahmet Nur Çebi, ''Ben 17 takımın da hırslandıkları zaman çok önemli ve iyi maçlar çıkardığını görebiliyorum. Dolayısıyla bir şey söylemek çok erken ama bana göre Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının biraz daha hepsinden yukarıda olduğunu düşünüyorum'' dedi.
Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu tarafından Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otelde düzenlenen törende 'Spor Yöneticiliği' dalında ödülünü alan Ahmet Nur Çebi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çebi şampiyonlukla ilgili olarak, ''Düşme hattındaki takımlar, şampiyon olmak için oynayanlar, 2'nci, 3'üncü, 5'inci olmak için oynayan takımlar kendi aralarında gerçekten çok ciddi bir mücadele verecekler. Ben 17 takımın da hırslandıkları zaman çok önemli ve iyi maçlar çıkardığını görebiliyorum. Dolayısıyla bir şey söylemek çok erken ama bana göre Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının biraz daha hepsinden yukarıda olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Salondan detay
-Mehmet Haberal ve İsmail Küçükkaya'ya ödülleri verilmesi
-Ahmet Nur Çebi'ye ödülü verilmesi
-Ahmet Nur Çebi'nin açıklaması

FOTOĞRAFLI

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