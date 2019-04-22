Ahmet Kavalcı: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, () - Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Kavalcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kavalcı, alışık olmadıkları bir havada futbol oynadıklarını ifade ederek, "Çok önemli bir gol. Bu kadar soğukta eksi 4 derecede alıştığımız bir hava değildi ama iyi bir havayla İstanbul'a dönüyoruz. Böyle bir maçtan sonra 3 puanla İstanbul'a dönmek bu ayrı bir mutluluktu. Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Burak devre arasında içeri girerken kafasına bir cisim geldi. İçeride tedavisini yaptılar çıktı golünü de attı. Bizim için çok iyi oldu 3 puanla dönüyoruz çok mutluyuz, artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Takım ikinci yarı bellidir, 9 galibiyet 3 beraberlikle ikinci yarının en iyi takımıyız şu anda. İnşallah önümüzdeki 5 maçı da alıp hedefimiz Şampiyonlar Ligi, ondan sonra şampiyon olmak. Evet Nevzat Demir'de günümüz geçiyor ama böyle bir maçtan sonra mutlu dönmek bu da ayrı bir zevktir. Şu anda dışarıda 15 puan var bu büyük bir puan biz önümüzdeki 5 maça kendi maçlarımıza bakıyoruz. Oynayacak olduğumuz maçlara bakıyoruz. Bu maçları alıp zaten 5 maçı da aldığımız takdirde Şampiyonlar Ligi’ne gidiyoruz. Diğer rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. 5 hafta uzun bir haftadır bekleyip oynayıp göreceğiz. Yönetim olarak görüşümüz iyiydi ki Burak'ı aldık. Tabi ki Burak sezon başında bizimle olsaydı, o günkü şartlarda belki daha iyi bir durumda olurduk ama bütün takım olarak iyi bir durumdayız. Burak'ı ayrıca kutluyorum çok iyi bir vuruş yaptı. Bütün oyuncularımızla biz bir aileyiz. Takım olarak yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ahmet Kavalcı’nın açıklamaları