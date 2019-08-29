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Ahmet ile Ali Emre, Galatasaray ile buluşmanın hayalini kuruyor

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de yaşayan ve dünyada nadir olarak görülen Rosai-Dorfman hastası (Nedeni bilinmeyen, ağrısız lenfadenopati, ateş ve kilo kaybıyla karakterize selim bir hastalık) Ahmet Karaca (17) ile yine çok nadir...

SPOR 29.08.2019, 12:38
Ahmet ile Ali Emre, Galatasaray ile buluşmanın hayalini kuruyor

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, ()-

KAYSERİ'de yaşayan ve dünyada nadir olarak görülen Rosai-Dorfman hastası (Nedeni bilinmeyen, ağrısız lenfadenopati, ateş ve kilo kaybıyla karakterize selim bir hastalık) Ahmet Karaca (17) ile yine çok nadir görülen Talasemi İntermedia (Taşıyıcılar gibi tamamen sağlıklı olmayan, hastalık belirtileri genellikle ileri yaşlarda başlayan, kan gereksinimleri daha az olan hastalığın hafif formudur) hastası Ali Emre Şimşek (15), taraftarı olduğu Galatasaray'ın futbolcularıyla buluşmanın hayalini kuruyor. 
Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavileri devam eden Ahmet Karaca ile Ali Emre Şimşek, cuma günü oynanacak olan İstikbal Molbilya Kayserispor-Galatasaray karşılaşması öncesi büyük heyacan yaşıyor. İki arkadaş, karşılaşma öncesi  taraftarları oldukları Galatasaray'ın futbolcularıyla buluşmayı hayal ediyor.
Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet ile buluşmanın en büyük hayali olduğunu söyleyen Ahmet Karaca, "Galatasaray'ın fanatiğiyim. Yatağım ve nevresim takımım sarı kırmızı, Galatasarayla yaşıyorum. Şimdiden imzalatmak üzere formam ve atkım da hazır, takımımız Kayseri'ye gelecek ve ben de inşallah onlarla bir araya gelme fırsatı bulurum. En çok Fernando Muslera'yı seviyorum. Şampiyonlukta çok emeği geçti. O bu takımın her şeyi. Fatih Terim, bizim babamız. O bizim başımızda olduğu zaman her şeyi yapabiliriz. O varsa bizim umudumuz hiç bir zaman kesilmez. Takımla bir araya gelip, onlarla görüşmeyi, onlara sarılmayı ve kucaklaşmayı çok istiyorum" dedi.
"OĞLUMUN HAYALİNE KAVUŞUP, MUTLU OLMASINI İSTİYORUM"
Ahmet Karaca'nın kuaför babası Turgut Karaca ise, diğer 2 çocuğu ile birlikte ailecek sarı kırmızılı renklere gönül verdiklerini ifade ederek, "Oğlum Galatasaray'ı çok seviyor. Fatih Terim ve takımdaki oyuncularla buluşmayı çok istiyor. En büyük hayali bu, aklından başka bir şey geçmiyor.  Eğer buluşma gerçekleşirse biz de Ahmet kadar çok mutlu olacağız. Bu buluşmayı imparator Fatih Terim'in gerçekleştireceğine inanıyoruz. Oğlumun mutlu olmasını istiyorum" diye konuştu.
ERÜ Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde görevli Doç. Dr. Ekrem Ünal ise, "Ahmet, çok nadir görülen bir hastalıkla mücadele ediyor. 10 yıldır kendisiyle ilgileniyoruz. Son 1 yıl içerisinde de beyin içine hastalığın nüksetmesi sonrası ışın tedavisi uyguladık. Şu an sağlık durumu iyiye gidiyor. Morali çok yüksek. Galatasaray ile buluşarak moralinin daha da artacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Aynı hastanede Talasemi İntermedia tanısı ile tedavi gören Ali Emre Şimşek de, Galatasaray ile buluşmayı çok istediği vurgulayarak, "Tedavim devam ediyor. Doğuştan Galatasaray taraftarıyım. Yıllardır Fatih Terim ile sohbet etmenin hayalini kuruyorum. Umarım, ben de takımım ile buluşurum. Muslera'yı çok beğeniyorum. Takımın bütün oyuncularına forma imzalatmak istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kanser hastası Ahmet Karaca ile röportaj
-Doç.Dr. Ekrem Ünlü ile röportaj
-Baba Turgut Karaca ile röportaj
-Talasemi intermedia hastası Ali Emre Şimeşk ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler

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