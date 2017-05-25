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Ahmet Çakar'dan Volkan Demirel'e...

"Plajda palet ile penaltı atmaya çalışan komedyen gibiydin, maskara oldun" "O gece senin kariyerinin kırıldığı anlardan biridir" "Futbol yaşantının sonlarına geldin ve Fenerbahçeliler dışında diğer taraftarlara son derece antipatik,...

Ahmet Çakar'dan Volkan Demirel'e...

"Plajda palet ile penaltı atmaya çalışan komedyen gibiydin, maskara oldun"

"O gece senin kariyerinin kırıldığı anlardan biridir"

"Futbol yaşantının sonlarına geldin ve Fenerbahçeliler dışında diğer taraftarlara son derece antipatik, sevimsiz imaj bıraktın"

"Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonluğunu kutlamayan 3 büyüklerin yöneticilerine kırmızı kart gösteriyorum"

İstanbul ()

Ahmet Çakar, son 1 haftada yaşanan önemli spor olaylarını değerlendirirken; "Haftanın hüsranı 3 büyük kulübün Fenerbahçe'nin Eurolig şampiyonluğunu tebrik etmemesidir" dedi. Çakar, haftanın kaybedenlerinin ise Trabzon'da iki puan bırakan Başakşehir ile , Başakşehir karşısında kupadan elenen Fenerbahçe olduğunu belirtti.
10 numara Muhabbet kanalında yaptığı yorumlarda Fenerbahçe'nin Türk basketbolunda tarihi bir zafer elde ettiğinin altını çizen Ahmet Çakar; "3 Büyük ve ezeli rakip olan kulüplerin Fenerbahçe'nin Eurolig şampiyonluğunu tebrik etmemeleri haftanın hüsranıdır. Söze gelince; biz kardeşiz, dostuz , centilmeniz  diyorlar. Bunların hepsi kompleksli. Yöneticilerin Fenerbahçe'yi tebrik etmemeleri büyük ayıptır" dedi.
"Haftanın skandalı Volkan Demirel"
Volkan Demirel'e de seslenen Ahmet Çakar, "Volkan Demirel futbol hayatının sonuna geldin. Fenerbahçeliler dışında diğer taraftarlara son derece antipatik, sevimsiz imaj bıraktın" diyerek tecrübeli kaleciyi eleştirdi. 
"Plajda palet ile penaltı atmaya çalışan komedyen gibiydin"
Başakşehir karşısında penaltı ve Türkiye Kupası finalinin kaçması nedeniyle Volkan Demirel'in penaltı atışını plajda palet ile penaltı atmaya çalışan komedyene benzeten Çakar şunları söyledi: "Sözüm ona rakip futbolcunun konsantrasyonunu bozmak, tahrik etmek, iyi penaltı atmasını engellemek için su içiyorsun , manasız bir şekilde davranışlar sergiliyorsun. Topun başına geldiğin o an plajda palet ile penaltı atmaya çalışan komedyen gibiydin, maskara olacak şekilde bir penaltı attın. O gece senin kariyerinin kırıldığı anlardan biridir."
 

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