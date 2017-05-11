Ahmet Çakar: "Bu tokat Aziz Yıldırım için sonun başlangıcıdır" 

"Tokat yiyen adam tokatı atan adamı gerçekten kudurtmuş demektir, lakin..."

"40 yıldır futbolun içindeyim böyle bir derbi görmedim"

İstanbul

Ahmet Çakar haftanın olaylarını değerlendirdi.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde son saniyede gelen golün, futbolu dünyanın en popüler sporu yapmasının, kitleleri peşinden koşturmasının en etkili unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Ahmet Çakar şu yorumu yaptı:

"Belki de futbolun yüzyılın sporu yapan, bütün kıtalarda bir kaç ülke hariç en popüler sporu yapan olay işte bu, Beşiktaş Fenerbahçe maçında gördük bunu.

Futbolun keyfi burada değil mi ? Yok böyle bir maç...40 yıldır futbolun içindeyim böyle bir olayı ya 3 kere ya 4 kere gördüm.. Muhteşem geri dönüşler oldu. Mesela Milan-Liverpool finali , 3-0'dan 3-3 oluyor, Atatürk Olimpiyat Stadı ve tarihe geçen bir maç oluyor. Yine bir Şampiyonlar ligi finali; Manchester United-Bayern Münih maçı son 2 dakikada değişiyor.

Ama derbide son 15 saniye , Fenerbahçe 9 kişi kalmış. Artık sinirden kendilerini oyundan attırıyor, Souza olsun , Skrtel olsun. Maç 3-0, 4-0 olacak. Fenerbahçe'nin gelecek hali yok, bir yüksek top geliyor. İşte orada çık gizli bir el sahanın içine giriyor, diyor ki; bu maç böyle bitmeyecek, sanki Dolmabahçe semalarında denizden kalkan o el sahaya geldi, Fahriye dedi ki yürü , Fahri yürüdü manasız bir şekilde Marcelo'yu bozdu , herkes Emenike diyor, Fabri ile Marcelo birbirlerini bozdular. Top kafaya çarptı. O topun gol olması da kolay değil ama göklerden karar öyle geldi."

Bip uygulamasındaki 10 numara muhabbet kanalına konuşan Ahmet Çakar yaptığı değerlendirmelerde "haftanın galibi Başakşehir" dedi. Çakar şöyle devam etti: "Antalya'yı deplasmanda yendiler. Galatasaray ise evinde 3-0 yenilerek haftanın mağlubu. Haftanın talihsiz açıklamasını Şenol Güneş yapmıştır, hakem 4 dakika uzattı diyerek...Haftanın hüsranını Beşiktaş yaşadı. Haftanın skandalı Aziz Yıldırım'ın tokatı.

Haftanın 10 numarası ise Emre Belözoğlu, 35 metreden öyle bir pas attı ki ..."

"KAÇ FENERBAHÇELİ TOKAT ATTIĞI İÇİN AZİZ YILDIRIM'A HELAL OLSUN DEMİŞTİR ?"

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçeli eski bir yönetici olan Yakındoğu Üniversitesi Basketbol takımı Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atması olayına da değinen Ahmet Çakar şunları söyledi"

"Kimse durup dururken kimseye tokat atmaz, tokat yiyen adam tokatı atan adamı gerçekten kudurtmuş demektir. Lakin, şartlar ve mazeret ne olursa olsun, insanın bir insana vurması, hele hele bir kulüp başkanının bir kulüp başkanına vurması, bir de bunu medyanın gözü önünde yapması asla kabul edilemez. Bu suçtur, bu sportif anlamda suçtur, adli anlamda suçtur.

25 milyonluk Fenerbahçe camiası içinde yüzde kaçı Aziz Yıldırım'a helal olsun , az bile yaptı, bir daha vursun diyor. ? Onu bilemem , ama bana soruyorsanız fikrimi ; Aziz Yıldırım için sonun başlangıcı aslında bu tokattır, bakın bunu zaman gösterecek. Aziz yıldırım da pişmandır , bunu hissediyorum."



