Ahmet Baydar: "Göztepe maçı bizim için final karşılaşması"

Tolga YANIK/KONYA, (

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Göztepe'yi yenerek son haftaya rahat girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında yarın Göztepe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor'da Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar olmazsa olmaz bir maça çıkacakların söyledi. Baydar, "Cumartesi akşamı kendi evimizde ve taraftarımızın önünde bizim için olmazsa olmaz bir müsabakaya çıkacağız. Takımımızda moraller yerinde. Bütün futbolcularımız bu müsabakanın ne kadar önemli olduğunun bilinci içindeler. Taraftarlarımız ve şehir heyecanla bu maçı bekliyor. Karşılaşmaya ilgi üst seviyede. Maçın başından itibaren yoğun taraftar desteğiyle rakibimizin üzerine baskı kurup hedeflediğimiz üç puanı almak istiyoruz. Biz özellikle iç sahada stres düzeyi yüksek müsabakalarda iyi futbol oynayıp istediğimizi alan bir takımız. Camia olarak bu karşılaşmada futbolcularımızın mücadele isteği ve ortaya koyacağı performansa inanıyoruz. Oyuncularımız sahaya çıkacak ve 90 dakika sonunda üç puanı hanemize yazdırarak hepimizi mutlu edeceklerdir" dedi.

ATİKER KONYASPOR İÇİN FİNAL KARŞILAŞMASI

Göztepe maçının final maçı olduğunu belirten Baydar, "Futbolcular sahada gerekeni yaparken, taraftarlarımızda tribünlerde son dakikaya kadar skor ne olursa olsun oyuncularımıza destek vereceklerdir. Bilet satışlarının hayli iyi olduğunu biliyoruz. Ancak bu Atiker Konyaspor için gerçek bir final karşılaşması. O yüzden bu maçta boş koltuk kalmaması gerekiyor. Kalbi Konyaspor sevgisiyle atan herkesi hiçbir gerekçe olmaksızın cumartesi akşamı Büyükşehir Belediye Stadyumu'na bekliyoruz. Bu hepimiz için son derece hayati bir karşılaşma. Bugün el ele verip takımımızı destekleme ve onlara itici bir güç olma zamanı. Bu maçtan galibiyetle ayrılıp Süper Lig'de yolumuza devam edeceğimize sonuna kadar inanıyoruz diye konuştu.

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