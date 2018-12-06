Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor'un topyekûn bir uyanışa ihtiyacı var"

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün topyekûn bir uyanışa ihtiyacı olduğunu, idealist bir tavır ve kolektif bir zihniyet ile bu kulübü parlak günlerine geri döndürebileceklerini söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, kulübün derginde yer alan yazısında, taraftarın kendilerine olan güveninin arttığını belirterek, “Yönetimde bulunduğumuz süre içinde, arkadaşlarım ile birlikte üzerinde uzlaştığımız ve ana politikamızı belirleyen temel prensipler oldu. Bunlardan ilki şeffaf bir yönetim anlayışıydı. Tamamen 'halka açık' ve kulübün asıl sahibi taraftarın sürekli takip edebileceği; gerektiğinde tepkisini göstererek müdahil olabileceği bir anlayışla iktisadi, sportif ve idari işlerimizde yol almaya özen gösterdik. Bu tavrımızın karşılığını olumlu şekilde aldığımızı düşünüyorum. Camia ve kulüp arasındaki bağlar güçlendi; taraftarın bizlere karşı güveni arttı. Pek çok taraftarımızın gözünde bizden sonra gelecek yönetimlerin de sergilemesi gereken bir yönetim modeli oluşturmayı başardık” dedi.

"TRABZONSPOR’U BAŞARIYA ULAŞTIRACAK DİĞER FAALİYET ALANLARIMIZ VAR"

‘Spor kulüplerinin yönetiminde sergilenen kapalı modeller, özellikle sınırlı kaynaklarla bu dev endüstride kalmak isteyen kulüpler için bir faciadır’ diyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Bizler hem mevcut kaynakların doğru kullanımı hem de Trabzonspor paydaşları ile ortak akıl ve iş birlikleri oluşturarak yeni kaynaklar yaratmak için çalıştık. Bu süreç içinde imza attığımız irili ufaklı sponsorluklar, bağış kampanyaları, destek çağrıları içinden geçtiğimiz bu sancılı süreçte yola devam edebilmemizi sağladı. Bu ekonomik süreç aslen üç kritik sacayağı üzerinde yükseliyordu. Mevcut kaynakları verimli kullanmak, yeni kaynaklar yaratmak ve giderleri düşürmekti. Biz transfer döneminde fayda/maliyet analizi yapmadan tek bir oyuncu dahi almadık. Tüm bunlar 'denk bütçe' anlayışımızın izdüşümleriydi ve Trabzonspor gibi büyük bir kulüp için sürdürülebilir ekonominin ilk adımlarıydı. Tüm bunların yanı sıra, camiamız içinde uzun bir süredir tartışılan; ancak kulüp yönetimleri tarafından bir türlü hayata geçirilemeyen 'tüzük tadilatı' konusu yönetime geldikten kısa bir süre sonra üzerine çalışmaya başladığımız ve nihayetlendirmeyi başardığımız meselelerden biri idi. Altyapımıza gösterdiğimiz özen, merkez ve çevre ilçelerimizde yer alan diğer spor kulüpleri ile kurduğumuz ilişkilerin ise kısa vadede sonuçları görülmeyecek; ancak uzun vadeli projeksiyonlarla Trabzonsporumuzu başarıya ulaştıracak diğer faaliyet alanlarımız olduğunu düşünüyorum."

"UYANIŞA İHTİYAÇ VAR"

Trabzonspor'un topyekûn bir uyanışa ihtiyacı olduğunu da kaydeden Ağaoğlu, “Ancak ve ancak 'idealist' bir tavır ve kolektif bir zihniyet ile bu kulübü özlemle andığımız parlak günlerine geri döndürebiliriz. Trabzonspor Kulübü yönetiminde yer almak, bu kulüp için çalışmak, düşünmek, çözüm aramak ben ve yönetim kurulum için bir onurdur. Bundan sonra Trabzonspor yönetiminde, genel kurulda, tribünde… Nerede olursak olalım, yönetimde iken sahip olduğumuz anlayışı sürdürerek Trabzonsporumuza hizmet etmeye devam edeceğiz” diyerek açıklamalarını tamamladı.

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