Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor'da elden para alma devri bitti (GENİŞ HABER)

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kulübün kasasının yöneticinin cebi olduğu dönem kapanmıştır. Gerçekten bir usulsüzlük yapıldığını iddia eden varsa çıksın açıklasın belge koysun. Yoksa duyumlar sadece yapıya zarar verir ve o yapı da Trabzonspor’dur" dedi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda anlaşılmayan konulara açıklık getirmek istediğini belirten Ağaoğlu, "Öncelikle, bu bir yıllık süreç içerisinde kulüp yönetimini devir aldığımızda neyle karşı karşıyaydık, nereye geldik. Geldiğimizde 900 milyon borcu, UEFA'da 30'un üzerinde oyuncu alacakları ile alakalı dosyası olan ve kapısına her gün haciz için avukat geldiği, üç sene önce futbolu bırakmış yönetim sürecimizden, 6 sene öncesinden karşı karşıya kalan ve kadrosundaki oyunculara 6-7 aylık borcu olan bir tablo ile karşı karşıyaydık 900 milyon civarındaki borcu sürdürülebilir bir yapı içerisine oturtan, transfer yasakları ve men cezasına sebep olabilecek cezaları temizlemiş, UEFA'dan yasak alan bir kulübü, o yasağın eşiğinden döndürdüğümüz bir durum var. Bankalar Birliği ile yapılan yeni yapılandırmanın en önemli aktörü Trabzonspor'dur. Bu senenin Ocak ayından, Mayıs ayına kadar yoğun bir çaba göstererek Bankalar Birliği ile Mayıs ayında masaya oturduk. Haziran ayı sonunda yeni yapılandırmayı yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatına harfi harfine uyan ilk kulüp biz olduk. Lisans talimatının ivedilikle 30 Haziran'a kadar yürürlüğe koyulması için en çok çalışan kulüp de biziz. Trabzonspor Kulübü bu sürecin en önemli yol göstericilerinden biri oldu, belki de tektir" diye konuştu."TRABZONSPOR'DA ELDEN PARA ALMA DEVRİ BİTTİ"Ödemelerdeki aksamaları ortadan kaldırdıklarını belirten Ağaoğlu, "Finansal olarak adım atması mümkün dahi olmayan Trabzonspor'dan sürdürülebilir ve ileriye doğru borçlarını yapılandırmış, oyunculara olan ödemesini en geç 6-7 gün geciktiren, idari personeline borcu olmayan bir duruma geldik. UEFA gözlem altında olmak şartıyla yasağımızı kaldırdı. Ön elemede dört zorlu maçtan sonra gruplara kaldık. Bir oyuncumuza elden 650 bin Euro ödediğimiz yazıldı. Trabzonspor'da artık elden ödeme, elden para alma devri kapanmıştır. Yeniden yapılandırmayı imzalayan kulüplerin bütün gelirleri bankalar birliğine gider. Birlik; gelen gelirleri, gelir-gider durumuna göre, gelirinin yüzde 30'unu harcamak dolayısıyla serbest bırakır. Federasyonun açıklamış olduğu limitler var. Trabzonspor'un Nisan ayı itibarıyla neredeyse sıradan bir Süper Lig kulübünün altında bir limit tahsis edildi. Ağustos ayında yaptığımız sponsorluklar, kombine ve reklam gelirleri ve oyuncu satışıyla birlikte Trabzonspor bu sene tarihinde ilk defa gelirini 330 milyon lira rakamına yaklaşmıştır. Trabzonspor A.Ş. ilk defa 106 milyon lira gelir açıklamıştır. 2010 yılından sonra oldu. Verdiğimiz en önemli söz buydu. Eğer sürdürülebilir bir ekonomik yapısı olmadıktan sonra Trabzonspor'un hiçbir yere gitmeyeceği ve daha karanlık bir gelecek beklediğini açık olarak ifade etmiştim. Trabzonspor'un hiçbir şekilde zirve yarışı arkasında kalmayacağını, sürdürülebilir bir başarı için de 3-4 seneye ihtityaç olduğunu belirtmiştik" ifadelerini kullandı."KAR AÇIKLAYAN BİR KULÜP HALİNE GELDİK"Kar açıklayan bir kulüp haline geldiklerini ifade eden Ahmet Ağaoğlu, "Sürdürülebilir bir yapıyı bugün itibarıyla oluşturduk. Bugün itibarıyla kar açıklayan bir kulüp haline geldik. Geçen yıl bütün zamanımızı oyuncu ödemeleri, haciz kaldırma işleriyle geçirdik. 70 milyon liraya yakın menajer komisyonu ödemek zorunda kaldık. Bugün eleştirilen Trabzonspor'un 16-17 içerisinde o noktadan bu noktaya geldik. Eleştiriler yapılacaksa da bunun şekil değiştirmesi gerekiyor. Trabzonspor'un elde edebileceği gelirlerin yüzde 70'i borç ödemeye, yüzde 30'u kulüp harcamalarına gidiyor. Borç azalınca da kulüp harcamaları için ayrılan yüzde de artacaktır" şeklinde konuştu."ÜNAL KARAMAN SAĞLAM KARAKTERLİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"Ünal Karaman'ın kulüpte çalışmaya başladığı günden beri birçok spekülasyona maruz kaldığını belirten Ahmet Ağaoğlu, "Ünal Karaman, hepimizin kefil olacağı ve dirayetli bir insan, sağlam karakterli bir teknik direktör. Trabzonspor'un mevcut şartlar altındaki analizlerini en iyi şekilde tespit eden bir hocayla yola çıktık. Geçmişte Trabzonspor'un yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi sahadaki sonuçlar istendiği gibi gitmediği zaman hemen değişikliklere gidilmesiydi. Burada da ilk başta yönetim kendisini garanti altına almak için teknik direktör değişikliği, ilerleyen süreçlerde de transfer döneminde 1-2 oyucu transferiyle geçiştiriyordu. İstikrarın ve azmin olmadığı yerde başarının olması mümkün değildir. Bu çok net. Ünal Karaman'la anlaşmaya vardığımız günden bu yana onun hakkındaki spekülasyonlar hepimizin mağlubudur. Özellikle Malatya maçında alınan olumsuz sonuçtan sonra kendi hakkında yapılan eleştirilerin ne kadar yersiz olduğunun sezon bittiği zaman anlaşıldığını tahmin ediyorum. Daha sezon bitmeden yeni hoca olacak mı, yönetim ve hoca arasında gerginlik gibi haberler çıkıyor" ifadelerini kullandı."YENİDEN YAPILANMA SÖZCÜĞÜNÜN TRABZONSPOR AJANDASINDAN ÇIKMASI GEREKİYOR"Ağaoğlu, bir kulübün her sene yeni yapılanma yoluna girmemesi gerektiğini ifade ederek, "Günü geldiği zaman hocamızla birlikte 2 yıl daha sözleşme imzaladık. Hocamıza inancımız ve güvenimiz tam. Biz geçen sene o türbülansın içinde Ünal hoca, oyuncularımız ve taraftarımızla birlikte çıktık. Taraftarımız sadece 12 değil 13, 14 ve 15'inci adam gibi takımımızı coşturdu. Geride olduğumuz maçları taraftarımızın gayreti ve hocamızın liderliğinde aldık. Aynı zamanda aynı hoca ve aynı kadro çok zorlu eleme maçından sonra 5 sene sonra bu takımı UEFA kupalarında gruplara taşıdı. Şimdi alınan 1-2 olumsuz sonuçtan sonra Ünal Karaman'ın üzerinden bu takım hakkında ve buna benzer eleştirilerin yapılması ve sadece duyumlardan kaynaklanan haberlerin yapılması hiç hoş değil. Duyumlar üzerinden hareket etmek yerine kulübün başkanı ve yöneticilerine sorulması ve bizim üzerimizden haber yapılması çok daha doğru bir yaklaşımdır. AEK maçından dönerken galibiyetten sonra alkışlanan omuzlara alınan teknik direktör, 2-3 maçla birlikte puan kaybıyla birlikte bu noktaya taşınıyorsa burada büyük bir zafiyet var demektir. Gemi bu kaptan ve bu mürettebatla yoluna devam edip selametle limana varacaktır. Hayatta hiçbir zaman için düz bir yere basmayız arada bir muza, sabuna bastığımız da olur. Esas olan gemiyi selametle limana ulaştırmaktır. Denizin ortasında kaptan ve mürettebat değiştirme imkanınız yoktur. O kaptan ve mürettebat zorlu koşullarda birbirine kenetlenmezse o zaman o geminin sonu felaket olur. Selametle limana varamaz. Hocamızla ilgili olarak net örnekler verdim. Tabi ki eleştirileceğiz. Aldığımız tüm karaların doğru olduğu gibi bir şey yok, biz de hata yapabiliriz. Oyuncularımız da hata yapabilir ama onlar bizim oyuncularımız ve teknik ekibimiz. Şartlar ne olursa olsun hep birlikte mücadele etmeyip duyumlar üzerinden birtakım spekülasyonlarla kulübe, takıma ve camiaya zarar vermeye başladığımız anda işte o zaman bittiğimiz gündür. Ondan sonrası tekrar yeniden yapılanmadır. Yeniden yapılanma sözcüğünün artık Trabzonspor ajandasından çıkması gerekiyor. Bir kulüp her sene yeniden yapılanmaz" şeklinde konuştu."TÜM EYLEMLERDE SORUMLU TUTULACAK BİRİSİ VARSA O KULÜP BAŞKANIDIR"Transferlerde son kararı kendisinin verdiğini ifade eden Trabzonspor Başkanı, "Yapılan transferle ilgili olarak yine duyumlar üzerinden bir takım spekülasyonlarla karşı karşıya kaldık. Hocamızın çok açık ifade etmek istediği şey "ben isim olarak şu oyuncu alın, bu oyuncuyu alın" dememdi. Hoca hiçbir zaman isim vermedi, sadece ihtiyaç olan mevkilere ihtiyaç olan oyuncuların alınmasını tavsiye etti. Andusic hariç bugüne kadar aldığımız tüm oyuncular bu şekilde transfer edildi. Andusic'in maliyeti sıfırdı ve takıma ileri dönük para kazanacağı ifade edilmişti. Hazırlık kampına bu şekilde kadromuza dahil ettiğimiz ama bizim kalibremizdeki takımda devam edemeyeceğini düşündüğümüz için bu oyuncuyla teknik ekibimizin kararıyla ayrıldık. Teknik heyet istedi biz aldık, izleme komitesi istedi biz aldık diyemem. Nihai kararı veren kulüp başkanıdır. Diğer tüm eylemler de olduğu gibi sorumlu tutulacak birisi varsa kulüp başkanı yani benimdir. Olumsuz gidilen durumlar da hatayı başkalarına atmak sadece kulüp başkanına değil herhangi bir insana yakışmayan bir durumdur" dedi."OYUNCULARIMIZ BİZİM HER ŞEYİMİZ"Yapılan transferlerin hepsinin kulüp bütçesi içerisinde ileriye dönük bir başarı için yapıldığının da altını çizen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şöyle konuştu:"Bugün Obi Mikel ve Sturridge’nin formsuzluğu söz konusudur. Bu iki oyuncumuz da hazırlık kampı sonrası gelmiştir. İlerleyen günlerde antrenman eksikliğini giderdiklerinde direkt katkı verecek oyunculardır. 15 günlük süre içerisinde takıma direkt katkı veren 4 oyuncumuz sakatlandı. Bunlar sistemin çok önemli parçalarıydı. Ömür ve Ekuban çok çok önemliydi. İlk 11’de yaşadığımız bu zafiyet oyun sistemimize de bir şekilde zarar verecekti. Bu oyuncularımızın yokluğunda kadrodaki mevcut oyuncularımız bu boşluğu kapatmak için ellerinden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyorlar. Bundan tüm camiamız emin olmalı. Oyuncularımız bizim her şeyimiz ve en değerlilerimiz. Onlara moral verdiğimiz süre içerisinde bu sistemin çok önemli bir parçası olduklarını hatırlattığımız süre içerisinde üstesinden gelemeyecekleri hiçbir zorluk olduğuna inanmıyorum. Eleştiriler her zaman yapılsın ama duyumlar üzerinden olumsuz eleştiriler ve spekülasyonların sadece takıma zarar verebileceği gerçeği de göz ardı edilmesin.”"ÜMİT MİLLİ TAKIMIN YARISINI TRANSFER ETTİK"Ağaoğlu, fazla transfer yapıldığı yönündeki eleştirilere de cevap vererek, şu ifadeleri kullandı:"Transfer yaparken takım içi dengeleri göz önünde bulundurarak limitleri zorlayarak yaptık. Harcayacak ekstra bir paramız yoktu. Özellikle burada genç oyuncularımıza büyük yatırım yaptık. Bu oyuncularımızın 3 tanesi U19 takımında oynuyor. Şu an A takım kadrosu içerisinde yer alan Ahmet Canbaz, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı da ümit milli oyuncular. Biz neredeyse ümit milli takımın yarısını aldık. Diğer yarısını da alacaktık ama çok para istediler. Bugün U19 diye nitelendirilen aslında bizim rezerv takım diye baktığımız takımımız kendi liginde lider ve namağlup. Bu da Trabzonspor’un geleceği açısından umut verici ve kendi programımız ile örtüşen bir yapı olduğu ortaya çıkıyor.""KULÜP KASASININ YÖNETİCİNİN CEBİ OLDUĞU DÖNEM BİTMİŞTİR"Başkan Ahmet Ağaoğlu, transferde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialara da sert tepki göstererek, bu konuda şunları dedi:"Transferlerde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi bir iki internet sitesinde. Bu kadar açık, şeffaf olan ve iki kurumun kontrolünde olan bir kulübün, usulsüzlük yaptığına inanan varsa lütfen getirsin masanın üzerine belgeleri koysun. Kulüp başkanı olarak bunun en büyük takipçisiyim ve verilecek bir hesap varsa verecek olan benim. Kulübün kasasının yöneticinin cebi olduğu dönem kapanmıştır. Gerçekten bir usulsüzlük yapıldığını iddia eden varsa çıksın açıklasın belge koysun. Yoksa duyumlar sadece yapıya zarar verir ve o yapı da Trabzonspor’dur.""ÜLKE EKONOMİSİ NE SIKINTILARDAN GEÇTİ AMA HEP ÜZERİNE KOYDU, FUTBOL KULÜPLERİ DE ÖYLE OLACAK"Ağaoğlu, sıkıntılı günlerin geride kalacağını da ifade ederek, "Gemi limandan avare etmiştir bir takım sıkıntılar yaşayacağız, fırtınalar ile boğuşacağız. Bu ülkenin ekonomisi ne türbülanslardan geçti ama her seferinde üzerine koyarak devam etti. Bir futbol takımının mücadelesi de bu şekildedir. Her maçı kazanan, sorunsuz yaşayan yer yüzünde tek bir futbol kulübü yoktur. Kaybettiği maçlara, başarısızlıklara rağmen Arsenal, Arsene Wenger ile hep devam etti. Trabzonspor Kulübü'nün de aynı doğrultu da aynı şekilde hareket etmesi lazım. Yaz bozla istikrara zarar verecek şekilde her sene yeniden yapılanma, yeniden bir teknik direktör sadece ve sadece yapıya zarar verir. Bu tür uygulamaların ve düşüncelerin Trabzonspor’a ne kadar zarar verdiği herkesin malumudur. Şu an her zaman olduğundan daha fazla taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Her şey yolunda gittiği zaman başarıyı sahiplenmek destek olmak anlamına gelmez" diye konuştu."TÜM OLUMSUZLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEK GÜCE SAHİBİZ"Ağaoğlu, yaşanılan tüm olumsuzlukların üstesinden gelecek güce sahip olduklarını da ifade ederek, "Trabzonspor kulübü bütün olumsuzlukların üstesinden gelecek kapasite de bir kulüptür. Ama hiçbir zaman Trabzonspor Kulübü, camiası, umutsuzluk içine düşmez. Umudun bittiği yerde inadımız başlar. Sabır kelimesi bizim için bir anlam ifade etmez. İmkansız kelimesi de bizim için bir anlam ifade etmez. Hiçbir güç bu yörenin insanını başkanını futbolcusunu teknik heyetini imkansız kelimesi ile karşı karşıya getiremez. Bizim için imkansız yoktur sadece biraz zaman alır. Hocamıza teknik kadromuza ve personelimize olan inancımız tamdır. Dimdik, başımız yukarıda omuzlarımız ve ayaklarımızın üzerinde bundan 4 hafta önce nasılsa o şekilde yürümeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu."ABDÜLKADİR ÖMÜR’E İYİLEŞTİRME RAKAMI ÜZERİNDEN ÖDEME YAPILDI"Ağaoğlu, Abdulkadir Parmak ve Uğurcan Çakır’a iyileştirme yapıp sözleşmelerini uzattıklarını, Hüseyin Türkmen ve sakatlık sürecinin geçmesinin ardından Abdülkadir Ömür’le de anlaşacaklarını söyledi. Başkan Ağaoğlu, ayrıca sakatlanmasına rağmen Abdülkadir Ömür’e yapmayı planladıkları iyileştirme rakamı üzerinden maaş ödendiğini de ifade etti. Ağaoğlu, geçtiğimiz sezon Rodallega ile her konuda anlaşmaya vardıklarını ancak menajerinin yüzde 30 komisyon istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediğini de kaydetti. Ağaoğlu, Sosa, Novak ve Pereira ile konuştuklarını ardından ise menajerleriyle sözleşmesini uzatma konusunda temaslara başladıklarını, üç oyuncuyla da yola devam etmek istediklerini de vurguladı.Başkan Ağaoğlu, kaldırılan U21 liginin yerine düzgün bir yapılanmanın uygulanmadığını ancak gelecek yıl için rezerv takım kurulması yönünde TFF’nin bir çalışma yaptığını da ifade etti."STURRIDGE BEŞİKTAŞ MAÇI KADROSUNDA YER ALACAK"Beşiktaş maçına yönelik açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu, ağrıları bulunan Sturridge’nin Beşiktaş maçı kadrosunda yer alacağını da ifade ederek, şunları dedi:"Sturridge’nin sakatlığı konusunda birçok spekülasyon dolanıyor. Sturridge sağlık kontrolü en uzun süren futbolcumuzdur. Detaylı bir tarama yaptık. Hatta MR kapsülü içerisinde 1.5 saate yakın kaldı. Sıkıldığı için yarım saat ara verdik, devam ettik. Bu tür oyuncunun attığı adım hatta saç stili bile konuşulur. O yüzden bu tür haberler çıkıyor. Bize nasıl her yer Trabzon ise her maçın önemi de aynı. Bu maç Beşiktaş için de bizim için de oldukça zorlu bir maç olacak. Biz rakibimize saygı duyarak oynayacağız ve istediğimizi almaya çalışacağız. Ancak taraftarlarımızın desteğine gerçekten çok ihtiyaç duyuyoruz.""SALİH KAVRAZLI İÇİN BİZDEN 1 MİLYON 500 BİN EURO İSTENDİ"Ağaoğlu, Altınordu kulübü ile yaşanan sıkıntılar nedeniyle Salih Kavrazlı’nın lisansının çıkarılmadığını da ifade ederek, "Salih Kavrazlı ilgili olarak kulübü ile görüştük. TFF başkanının da mevcut olduğu toplantıda görüştük. Bizim niyetimiz belirli bir ücret ödeyip Salih'in lisansını bu sene çıkarmaktı. Altınordu Kulübü Başkanı satıştan belirli bir pay istedi. Yüksek bir paydı kabul ettik ama ne zamanki 1 milyon 500 bin Euro para istedi. Böyle bir para yok. Bununla ilgili söylenecek çok şey var ama bu kadarını söyleyeyim, anlayan anlar. Dolaysıyla Salih'in Mart ayında dolacak olan 18 yaşını beklemek zorunda kaldık" dedi."KURULLAR BU ŞEKİLDE DE DEVAM ETTİĞİ SÜRECE BU SIKINTILARIN BOYUTLARI ÇOK DAHA ARTARAK DEVAM EDECEK"Ağaoğlu, TFF’nin kurullarının son dönemde çok tartışılmasıyla ilgili olarak da şöyle konuştu:"Hem AEK maçında hem de Getafe maçında çok açık olarak ifade ettim. Kurulların oluşumunda bugüne dönük yaşanabilecek sıkıntıları TFF Başkanı Nihat Özdemir ile ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle açık açık paylaştık. Şu anda yaşamış olduğumuz sıkıntılar yaşamış olduğumuz olası sıkıntılardı. Onun için bana hiç sürpriz gelmiyor. TFF Başkanını görevi bu sıkıntılarla uğraşmamak olmamalı. Ülkede futbolun gelişmesine, futbolun kitlelere yayılmasını, futbolun marka değerinin arttırılması yönünde çalışmalar yapacağına gün geçmiyor ki kurulların vermiş olduğu karar ya da hakemlerin neden olduğu sıkıntılardan uğraşmakla geçmesin. TFF başkanının mesaisinin büyük bir bölümü bu sıkıntılarla uğraşmakla geçiriyor. Diğer asli olan konulara da fazla zaman ayıramıyor. Biz uyarımızı yapmıştık. Onlar her şeyin güzel olacağını söylediler. Hatta bir iki hakem olayından sonra kendileriyle konuştuğumuzda toplantı yapmaya gerek yok dedik. Çünkü neyin ne olacağını biliyoruz. Bu şekilde de devam ettiği sürece bu sıkıntıların boyutları çok daha artarak devam edecek. Büyük sıkıntılar yaşanacak. Yolun başındayken böylesi sıkıntılarla böylesi tartışmalarla yüz yüze geliyorsanız. Yolun sonunu değil yolun ortasını göreceğinizi kestirmek için müneccim olmanız lazım."DEPREMLE İLGİLİ KONUŞTUBaşkan Ahmet Ağaoğlu, İstanbul’da yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de ileterek, "İstanbul'daki depremle alakalı olarak biz 7.8 yaşadığımız için Allah bir daha yaşatmasın. Kötü bir gündü ama dün bende İstanbul'da aynı sarsıntıyı yaşadım. Bu sarsıntıyı yaşayan yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

