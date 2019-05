Ahmet Ağaoğlu: Sıralamadaki yerimiz, gerçek gücümüzü ifade etmiyor

"Sürdürülebilir şampiyonluktan söz etmek istiyorsak 3-4 seneye ihtiyacımız var"

"Biz geldiğimizden beri herkese saygı gösterdik, kulüp ayırt etmedik"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beINSports'un düzenlediği Futbolun Süperleri Ödül Töreni'ne katıldı. Tören öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor iyi bir çıkış yakaladı. Son 6-7 haftadır artan bir performansımız var. Şu anda bulunduğumuz yer konum olarak pek gerçeği yansıtan bir yer değil. Oyunun karşılığı olan yer değil. Sıkıntılar olumsuzluklar yaşadık. Ligin 4, 5'inci haftasından sonra problemler yaşadık. Sportif disiplinin kaybolduğu bir yerde göreve geldik. Arzu ettiğimiz noktada değiliz ama yine de olması gereken noktanın bir tık arkasındayız. İdari disiplin sportif disiplin ve ekonomik disiplin ama burada her şeyden önce taraftarımızın gösterdiği sabır, destek. Trabzonspor, tarihinde ilk defa 29 bin seyirciye oynamaya başladı. 38 milyon Euroluk kadroyu 16 milyon Euro'ya indirmemize rağmen inandılar desteklediler. Onların desteği her şeyden önemliydi. O destekle birlikte futbolcular teknik heyet ve yöneticiler olarak iyi bir aile havası oluşturduk. Trabzonspor ilkesinden hareket ederek birtakım adımlar attık. Bunlar futbolcular tarafından olumlu karşılandı. Çok büyük bir özveriyle gençlerimiz yerli yabancı inanılmaz mücadele verdiler. Sakatlık pahasına kadroda yer almak istediler. 15 gün antrenman yapmayan Onazi, Sosa takıma katkı verebilmek için sahada yerini aldı. Salı günü annesi ölen ve cenazeyi defnetmeden geriye dönüp takımla mücadele etmek isteyen Ekuban. Hugo'yu biliyorsunuz, Pereira'yı biliyorsunuz. Hiçbirini bir diğerinden ayıramıyorum. Verdikleri mücadele bugün bizi sıralamaya taşıdı. Bu bizim gerçek gücümüzü olmamız gereken konumu ifade etmiyor. 5 maçımızda 90+ saniyelerde 'rakip gol atar maç biter' şeklinde 10 puan bıraktık."

"SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞAMPİYONLUKTAN SÖZ ETMEK İSTİYORSAK EĞER 3-4 SENEYE İHTİYACIMIZ VAR"

"Burada çok önemli şeyler var. Kulüp adına çıkaracağımız dersler var. Ama buradan ders çıkarması gerekenler de var. 90+'da topu ayağıyla oyuna sokan neredeyse 12, 13. oyuncu gibi oynamaya çalışan aktörler de oldu. Bunlar futbolun içinde varmış biz de 60 yaşından sonra öğreniyoruz. Her şeyin ötesinde biz bu noksanlıkların gidermenin yollarını içimizde bulmalıyız. Trabzonspor, 90+'da santrası yapılmayan golleri yememesi lazım. Bu sene bir provaydı. Seneye bu hataları yapmayacağız. Şampiyonluk lafını biz hiçbir zaman telaffuz etmeyeceğiz. Şartlar ne olursa olsun zirve mücadelesi veren bu mücadeleden hiçbir zaman kopmayan Trabzonspor. Ama sürdürülebilir şampiyonluktan söz etmek istiyorsak eğer 3-4 seneye ihtiyacımız var."

"BİZ GELDİĞİMİZDEN BERİ HERKESE SAYGI GÖSTERDİK, KULÜP AYIRT ETMEDİK"

"Hoş şeyler değil. Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı burada gelirken herkes fotoğraf çektiriyor. İmza istiyorlar. Neticede Trabzonspor Başkanı'ndan istiyorlar. Geldiğimizden beri tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Aramızda birtakım sorunlar olabilir hukukiyse o sorunların çözüleceği yerler belli. Biz orda mücadele ediyoruz. Bunu futbol sahasına taşımak kabul edilebilir değil. Yöneticilerle birlikte Fenerbahçe stadına gidiyoruz. Yöneticiler tarafından karşılanıyoruz. Fotoğraf çektirenler imza isteyenler maçtan sonra tebrik edenler geçmiş olsun diyenler. Ondan sonra kalkıyor birisi bu şekilde beyanat veriyor. Hoş değil. Olayları tekrar o noktaya getirmenin hiç kimseye yararı yok. Fenerbahçe, Göztepe, Trabzonspor, Galatasaray, bunlar büyük camialar. Bunların büyüklüğünü birtakım insanlardan öğrenecek değiliz. Bunların büyüklüğünü bizlere öğretmek kimsenin haddine olmaması lazım. Biz geldiğimizden beri herkese saygı gösterdik kulüp ayırt etmedik. Hemen hemen her Türkiye'nin her yerinde çok iyi karşılandık iyi ağırlandık. Maçın sonu ne olursa olsun çok da iyi uğurlandık. Bizim görmek istediğimiz şeyler bunlar. Hemen hemen bütün kulüp başkanlarının bu doğrultuda büyük çaba harcadığını göz ardı etmemek lazım."

