Ahmet Ağaoğlu: Lille ve Manchester United, Yusuf ile Abdülkadir'i izledi

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR / TRABZON () - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransa ekibi Lille ile İngiltere temsilcisi Manchester United'in Kayserispor maçında Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür'ü izlediklerini söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sezon iyi bir hava yakalayarak çıkışlarını sürdürdüklerini söyledi. Ağaoğlu, bu senenin bir prova olduğunu belirterek, "Provada eksikleri, noksanları görüyorsunuz. Onları izale ederek, telafi ederek önümüzdeki sezon çok daha farklı bir Trabzonspor seyrettireceğiz. Bundan da kimsenin endişesi olmasın" dedi.

"GENÇ YETENEK KIRMIZI HALIDA OLMUYOR"

Ağaoğlu genç oyuncuların da performansına değinerek, "Genç yetenek kırmızı halıda olmuyor, yeşil sahada oluyor. Abdülkadir Ömür'ü izlesinler, genç yetenek neymiş, futbolun yıldızı, süperi neymiş. Ne mutlu bize ki ülkede futbolu izleyen milyonlara bunu bir kez daha gösterdik. Yerlisi yabancısı hepsi benim canım ama Abdülkadir Ömür'ü alnından öpüyorum. Sadece bugün oynadığı oyunla değil, bir takım örümcek tutmuş beyinlere verdiği dersle anlından öpüyorum. Ders böyle verilir" diye konuştu.

"LILLE VE MANCHESTER UNITED OYUNCULARIMIZI İZLEDİ"

Ağaoğlu, bir basın mensubunun Yusuf ile Abdülkadir Ömür'ü Fransa ekibi Lille ile İngiliz ekibi Manchester United'in izlediğine ilişkin sorusu üzerine, "Bizim oyucularımızı uzun zamandır izliyorlar. Oyuncularımızın hepsini izliyorlar. Bugün Lille ve Manchester United takımları izledi. Eğer Trabzonspor'u Avrupa'nın önde gelen liglerinin önde gelen kulüplerinin izleme ekipleri izliyorsa bu bile bizim için gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

UĞURCAN ÇAKIR: BİR AN PANİK OLDUM

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maç esnasında sahaya atlayan bir taraftar ile 'selfie' yapan kaleci Uğurcan Çakır o anları anlattı. Uğurcan, o esnada biraz paniklediğini belirterek, “Ben ileriye bakıyordum. Pozisyonu izliyordum. Arkamdan geldi dokundu. Böyle biraz panik oldum. Dedi ki, ‘Ağabey selfie çekilebilir miyiz’, bende ‘Tabii ki kardeşim’ dedim. Zaten kaleci yerdeydi oyun durmuştu. Sonra güvenlik görevlileri geldi ve ‘Ne oluyor’ dediler ve bende, ‘Sıkıntı yok abi gidebilir’ dedim. Ondan sonra sıkıntı oldu ama ne oldu bilmiyorum” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları

- Uğurcan Çakır'ın açıklamaları