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Ahmet Ağaoğlu: Herkes kendi muhasebesini tutsun, kendi işine baksın

SPOR 17.01.2020, 09:57
Ahmet Ağaoğlu: Herkes kendi muhasebesini tutsun, kendi işine baksın
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son zamanlarda Trabzonspor'un muhasebesinin bazı kulüp başkanları tarafından tutulmaya başlandığını belirterek, "Herkes kendi muhasebesini tutsun. Trabzonspor Kulübü'nün muhasebesini kimse merak etmesin, bizler, yönetim kurulumuz ve finansta çalışan arkadaşlarımız tutuyor. Herkes kendi işine ve kendi önüne bakarsa kendi işini daha sağlıklı yapar" dedi.
Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-0 kazanılan Yukatel Denizlispor, hafta sonu oynayacakları Kasımpaşa maçı, transfer çalışmaları ve gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Denizlispor karşısından net bir skor ile ayrılarak avantaj elde ettiklerini belirten Ağaoğlu, "Gol yemeden elde edilen iki farklı galibiyet eleme usulü olan maçlarda önemli bir sonuç. Kendi sahanızda gol yediğiniz zaman sıkıntı yaşayabiliyorsunuz ama 2-0 net bir skor. Her açıdan önemliydi, hocamızın ilk maçıydı. Takımın hoca ile ilk maçıydı. Hoca adına sevindim ve mutlu oldum. Beklenen futbolu ne derece oynadık orası tartışılır ama çok daha iyi olacağımızdan eminim. İlerleyen haftalarda herkes çok daha farklı bir Trabzonspor seyredecek. Taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor" dedi.
"KASIMPAŞA MAÇIYLA BİRLİKTE ZORLU YOLCULUĞUN İÇİNE GİRİYORUZ"
Ağaoğlu, önlerindeki ilk 7-9 haftanın kendileri için önemli olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Güçlü, zirve mücadelesi veren rakiplerle zor maçlar oynayacağız. 9 haftadan sonra iş bitmiyor ama bizim açımızdan biraz daha rahat diye nitelendirebileceğimiz maçlar söz konusu. Bu serüvenin ilk maçı Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlıyor. İyi başlangıç her zaman takımı motive eder. Takıma bir enerji yüklenir, o açıdan önemli bir maç. Kasımpaşa maçıyla birlikte zorlu yolculuğun içine giriyoruz. Takımın gücü yerinde, takıma, oyunculara, teknik ekibe ve taraftarlarımıza olan inancımızda herhangi bir zaafiyet söz konusu değil. Bu taraftar bu takımı laik olduğu yere taşıyabilecek güce sahip, aynı şekilde profesyonel futbolcu kadrosu bu lig zirve yarışının içersinde sonuna kadar tutup başarıya götürebilecek güce sahip."
"SON 20-25 YILIN EN DAR TRANSFER MEVSİMİ YAŞANIYOR"
Son 20-25 yılın en dar transfer mevsiminin yaşandığını belirten Ağaoğlu, bu konuda şunları söyledi:
"Limit sınırlamasıyla ilgili olarak aylardır söylediğimiz konular kulüplerin önüne geldi. Son 20-25 yılın en dar transfer mevsimi yaşanıyor. Kimse transfer yapamıyor. Pazarlamacılar zor durumda. Bizim durumumuz da farklı değil. Sokakta kimi görsem herkes transferi soruyor. Bizim limitimiz şu an itibarıyla 450 bin Euro, elimizden bir-iki futbolcu çıkartırsak onlardan oluşan boşlukla beraber biraz daha yukarıya çıkar. O doğrultuda da limit neye müsaade ediyorsa o transfer yapılır. Artık öyle ne bizim ne de diğer kulüplerin uçuk-kaçık transfer yapma şansı ortadan kalktı. Limiti yüksek olan takımlar da var. İki sene üst üste şampiyonlar liginde yer alması nedeniyle Galatasaray'ın limiti yüksek."
"HERKES KENDİ MUHASEBESİNİ TUTSUN"
Bir basın mensubunun Onazi'nin fesih bedelini Denizlispor mu ödeyecek?' şeklindeki soruya ise Ağaoğlu şu yanıtı verdi:
"Ne güzel ya bakıyorum son zamanlarda herkes Trabzonspor'un muhasebesini tutmaya başladı. Bırakın, o bizim işimiz, herkes kendi muhasebesini tutsun. Farklı kulüplerin başkanları kendi muhasebelerini tutsunlar. Ben de Trabzonspor'un muhasebesini tutayım. Tekrar tekrar söylüyorum herkes kendi muhasebesini tutsun. Trabzonspor Kulübü'nün muhasebesini kimse merak etmesin, bizler, yönetim kurulumuz ve finansta çalışan arkadaşlarımız tutuyor. Herkes kendi işine ve kendi önüne bakarsa kendi işini daha sağlıklı yapar. Bu aralar bazı kulüpler tarafından Trabzonspor'un muhasebesi tutulmaya başlandı ama böyle bir şeye gerek yok. Trabzonspor'un bütün hesabı, kitabı, aldığı, sattığı, kasasına giren ve çıkan paranın kuruşuna kadar bunu KAP bildirimi ile kamuoyunun dikkatine zaten sunuyoruz. Biz kendi işimizi sağlıklı yaptığımıza inanıyoruz. Çünkü biz sadece kendi işimizi yapıyoruz. Önümüze bakıyoruz ve sadece kendi sıkıntılarımızla ve kendi problemlerimizle uğraşıyoruz. Sağ-sola bakarsan hedefe varmakta bu sefer sen zorluk yaşarsın."
"TARAFTARIMIZ GURURU DUYULACAK TABLOMUZ"
Soğuk havada 20 bin taraftarın stadyuma gelmesinin camianın büyüklüğünün bir göstergesi olduğunu belirten Ağaoğlu, "Trabzonspor Kulübü her zaman taraftarıyla büyük olmuştur. Siz nasıl kadro kurarsanız kurun. İsterseniz Ronaldo'yu, Messi'yi getirin. Sizin temelniz, camianız, taraftarınız yoksa sürdürülebilir başarıyı yakalamanız mümkün olmaz. Bir takımı büyük yapan, camiası ve taraftarıdır. Şartlar ne olur ise olsun taraftarın takıma nasıl sahip çıktığını ve nasıl desteklediğinin en güzel göstergesi. Gerçekten gurur duyulacak bir tablo ve bizi biz yapan gerçek" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları

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