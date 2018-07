Ahmet Ağaoğlu: "Büyük başkan değil, hizmetçiniz olan başkanım"

Mehmet Yiğit Alp: "Hedefimize ulaşmak için uğraşacağız"

Trabzonspor camiası 51'inci yılını İstanbul'da kutladı

Serhan TÜRK / İSTANBUL () - Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 51'inci yılı kapsamında Gurbetçi Gençler taraftar grubu, İstanbul'da bir etkinlik düzenledi.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla Sütlüce Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte bordo mavili taraftarlar doyasıya eğlendi. Başkan Ahmet Ağaoğlu sahneye çıkarak yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor'a hizmet etmek için göreve geldim. Büyük başkan değil, sizin hizmetçiniz olan başkanım. İçinizden geldim, size ve Trabzonspor'a hizmet ediyorum. Sabırla, el ele ve omuz omuza vererek kulübümüzü geçmişte olduğu gibi zaferlere taşıyacağız. Buna inanın, buna gönül verin, sadece bize destek olun ve biraz da sabır gösterin. Ben de taraftarların arasından geldim. Burası İstanbul ama bize her yer Trabzon. Trabzonspor taraftarlarının ve Gurbetçi Gençler taraftar grubunun düzenlediği bu organizasyona katılmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Ben zaten Gurbetçi Gençler taraftar grubundandım. Şu an aramızda bir fark yok. Transfer çalışmaları yolunda gidiyor. Taraftarlar bize destek olsunlar. Hep beraber omuz omuza olalım ve Trabzonspor'u hak ettiği yere taşıyalım."

"TARAFTARLARIMIZ BİZE HEP DESTEK OLSUN"

Konuşmasının ardından Demirören Haber Ajansı'na () da özel açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Burası İstanbul, bize her yer Trabzon. Gurbetçi gençlerin düzenlediği bu organizasyonda yer almaktan dolayı çok mutluyum. Ben de onlardanım. Gurbetçi gençlerdendim, şimdi gurbetçi yaşlılar bölümüne geçtim (Gülerek). Çalışmalar yolunda gidiyor. Taraftarlarımız bize hep destek olsunlar, hep birlikte olalım ve omuz omuza, yan yana Trabzonspor'u hak ettiği yere taşıyalım" dedi.

ALP: "HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp ise 'ya yaptığı açıklamada, "Çok keyifli bu kadar Trabzonluyu bir arada görmek. Sezon böyle başlasın, böyle biter inşallah. İnsanlar eğleniyor, aileler burdalar. Böyle olmalı. Her sezon zor ama Trabzonspor'un hedefleri belli. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hedefimize ulaşmak için uğraşacağız. Kadromuz bunun için yeterli, yeterli olmayan yerlere de takviye yapmayı düşünüyoruz. Trabzonspor'un olduğu yerde hedefler bellidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan etkinliğin sonunda başkan Ahmet Ağaoğlu ve bordo mavili taraftarlar meşaleler yakarak 51'inci yıldönümünü doyasıya kutladı.

