Ahmet Ağaoğlu: 3'üncü olmak istiyorsan 3'üncüyü yenmek zorundasın

Uğur AYDIN / TRABZON,() - Ahmet Ağaoğlu, Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetiyle 4'üncülüğün perçinlendiğini belirterek, "Üçüncü olmak istiyorsan üçüncüyü yenmek zorundasın" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-1 kazanılan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın usta ayaklarının neticeyi tayin ettiğini belirten Ağaoğlu, "Nwakaeme bugün sanırım 19 asisti tamamladı. Primi hak etti, helal olsun. Özgüveni çok yüksek bir futbolcu, kendinden çok emin. Zaten anlaşma yaparken o maddeyi oraya koydurdu. 4'üncülük perçinlendi gibi bir şey. Bugün pekiyi bir futbol sergileyemememize rağmen takımın ortaya koyduğu performanstan biz yönetim olarak memnunuz. Taraftarlar da mutludurlar. İlk dakikalarda yakaladığımız pozisyonları gole çevirseydik belki biraz daha farklı olurdu. Şampiyonlar liginden önce gözardı etmememiz gereken bir gerçek var UEFA önümüzdeki hafta içerisinde Fenerbahçe ve bizimle alakalı bir karar alacak. Umarım aleyhimize bir karar çıkmaz. 3'üncülük olabilir, Beşiktaş'la aramızda üç puan var. 3'üncü olmak istiyorsan 3'üncüyü de yenmek zorundasın. Beşiktaş'ın olası bir puan kaybı ve buradaki maçta galip gelmemiz gerekiyor. 2'ncilik de mümkün matematiksel olarak, olmaması için bir neden yok. Realist olmak gerekirse 3'üncülük daha yakın gözüküyor. 4'üncülük garanti gibi, 6-7 aydır izlediğimiz oyuncular var, bunların içerisinde yabancı futbolcular var. Türkiye'de izlediğimiz oyuncular var, kadroya direk katkı sağlayacak oyuncularımız var. Bunların hepsi sezon bittikten sonra şekillenecek. Yabancı transfer yapıp kulübede bekletmek gibi bir planımız yok. Kadroyu önümüzdeki sezon biraz daha genişleteceğiz. Yönetime geldiğimiz zaman söylediğimiz Trabzonspor'un şu anda temelleri atılıyor" diye konuştu.

"MAÇA GELEN SEYİRCİ SAYISI TRABZONSPOR'A YAKIŞMIYOR"

Ahmet Ağaoğlu, taraftarlarla ilgili ise, "Ortalamamız çok iyiydi, 29 bin civarındaydı işte bu son 2 maçtır, 21 bin, 22 bin civarında seyirci toplayabiliyoruz. Bu da fena değil ama Trabzonspor'a yakışmıyor. Bu gün gelmiş olduğumuz noktada taraftarın ve camianın katkısı çok büyük. Şampiyonluktan uzaklaşmamızın vermiş olduğu bir olumsuzluk var. Bir de saat 4 olması, cumartesi olması, bunlar da etkiliyor ama bunların bir sebep olmaması lazım. Şu anda ortalama olarak 25 bin civarındayız" ifadelerini kullandı.

"SEZON BAŞINA GÖRE İYİ BİR NOKTADAYIZ"

Sezon başına göre şuanda iyi bir nokrafa olduklarını kaydeden Ağaoğlu, "Bilinen sıkıntılar vardı, bir de bilinmeyen sıkıntılar vardı. Bazı sıkıntıları da avantaj olarak görenler vardı. Çünkü neyin ne olduğunun farkında değillerdi. Sadece ekonomik disiplinin bozulması değil, ekonomik disiplin bozuktu, mali disiplin bozuktu, sportif disiplin bozuktu tabi ki her şeyin ötesinde takım içerisinde birlik ve beraberliğin sağlanması çok önemliydi. Ligin ilk 6-7 haftasında yaşadık fakat alınan radikal kararlar ve kadrodaki değişikliklerle birlikte bir takı ruhu ortaya çıktı. Hocamız bu noktada çok zorlandı, herkes fedakarlık yaptı. Yanlışları tekrarlamayınca sonuçlar olumlu oluyor. Sakın kimse 4'üncülüğü ve 3'üncülüğü Trabzonspor gibi bir takım için başarı olarak değerlendirmesin. Başarısızlığın bir tık üzerindeyiz. Başarı olarak da algılanmamalı. Uygulamaya çalıştığımız bir sistem ve program var. Ligin ilk yarısındaki maç, dönüm noktası ve bazı radikal kararlar almamız gereken bir maçtı. O maçı bir anlamda dönüm noktası olarak adlandırmak yanlış olmaz" şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı ile alakalı olarak ise, "Yeni Malatyaspor maçı ne ise, deplâsmanda oynayacağımız Konyaspor maçı ne ise hiçbir maçı biz diğerinden ayırt etmiyoruz. Rakip kim olursa olsun saygı duyuyoruz. Sadece futbolumuzu ve oyunumuzu oynamaya özen gösteriyoruz. Fair Play sıralamasında yanılmıyorsam 2'inci sıradayız. Bugüne kadar tek bir kırmızı kartımız dahi yok, sıkıntılı maçlarda, hakem kararlarının etki ettiği maçlarda dahi oyuncularımız hiçbir zaman işin disiplinini bozmadılar. Bunlar görmeyi arzu ettiğimiz Trabzonspor görüntüleri, Fenerbahçe maçını Malatyaspor maçından ayırmamak lazım. Bu bir futbol müsabakası, biz bugüne kadar kimseyle uğraşmadık, çizgimizi de bozmadık. Sakın kimse abartmasın, ilk yarı buradaki maç nasıl oynandıysa, Ülker Stadyumu'nda da aynı şekilde oynanacak. Gideceğiz, oynayacağız ve geleceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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