Ahmet Ağaoğlu: 2000 yılından sonra ilk defa kulübün borcu azaldı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2000 yılından sonra ilk defa kulübün borcunun azaldığını belirterek, “Şu anda borç 940 milyon lira. İçerisinde 85 milyon liralık bir benzin istasyonundan TMSF’ye olan borç da var. Önümüzdeki bir hafta içinde onun satışı da gerçekleşecek. O da gerçekleşirse Trabzonspor’un borcu 840 milyon liraya inmiş durumda” dedi.Trabzonspor Kulübü 45’inci Olağan Divan Genel Kurulu, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizami Algan Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eski başkanlar, eski ve yeni yöneticilerin yanı sıra, divan kurulu üyeleri hazır bulundu. Genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından genel kurul divanı oluşturuldu. Toplantı öncesinde Barışpınarı Harekatı’na destek mesajı verilirken, daha sonra Divan Başkanı Ali Sürmen’in talebi üzerine salonda bulunan herkes Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek olmak amacıyla asker selamı verdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Divan Başkanı Ali Sürmen, Trabzonlu teknik adam Şenol Güneş’i milli takımda elde ettiği başarılardan dolayı kutladı. Ardından ise Trabzonspor’un bu sezonki heyecanının herkese umut verdiğine vurgu yaptı.AHMET AĞAOĞLU: UEFA’NIN GELİRLERİMİZE EL KOYMASIYLA İLGİLİ CAS'A BAŞVURDUKDaha sonra konuşma yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum, Bankalar Birliği yapılandırması ve hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, zorluk derecesi yüksek maçların yanı sıra birçok sakatlığa rağmen etkilenmeden yollarına devam ettiklerini belirterek, “Uzun bir aradan sonra Avrupa kupasında guruplara kaldık. Ancak UEFA gelirlerimizin bir bölümüne el koydu bu konuya itiraz ettik ve Aralık ayında duruşması olacak. Ayrıca 31 Haziran tarihiyle Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırma imzaladık. Bu olay da UEFA’nın tavsiye notunun içinde yer alıyor. Dolayısıyla haziran itibariyle önümüz açıldı ama yüzde 50’lik kesinti çok büyük. Şuan Avrupa’da kazanmamız halinde 550 Bin Euro, beraberlikte 230 bin Euro ikisi de TFF’nin verdiği paralarla eşdeğer. Yapmış olduğumuz seyahatler, konaklamalar, masraflar ve bir de puansız döndüğünüz zaman bunun hiçbir anlamı kalmıyor. Bu konuyla alakalı CAS’a bir dava açtık. Önümüzdeki ay bir duruşma gerçekleşecek. Burada en büyük argümanımız şu: Siz zaten geliriniz giderinizden az diye bize bu cezayı verirken kulübün başarıdan dolayı kazandığı gelirin yarısına el koyuyorsunuz, bunun bir mantığı yok. Tahmin ediyorum ki en azından yüzde 25’i kaldırılır ve kulübümüze bir miktar gelir sağlamış olacağız. Bu turnuvalar takımlar gelir elde etmek için katılırlar. Benim 11’e 11 maç yapmak için Getafe’ye gitmeme gerek yok. UEFA’nın CAS’a müracaatımızdan hiç memnun olmadığı tarafımıza iletildi. Yani ‘biz size Avrupa’ya katılma hakkı verdik, siz bizi dava ettiniz’ ama ikisi de bir birinden ayrı olay.”“BİZ FRENE BASARKEN BORÇLANAN KULÜPLER OLDU”Ağaoğlu, Bankalar Birliği yapılandırmasına en iyi hazırlanan kulübün kendileri olduğunu ifade ederek açıklamalarını şöyle sürdürdü:“Biz Mayıs ayı itibariyle Bankalar Birliği yapılandırması için gerekli hazırlıklarımıza başlamıştık. Profesyonel kadro maliyetini 38 milyon Euro’dan 13 milyon Eurolara kadar indirdik, oyuncu satışından elde ettiğimiz gelirlerle kulübümüzün borçlarını ve futbolculara olan borçları ödedik. Ancak biz frene basarken, ‘Bize nasılsa Ocak ayında para verecekler deyip’ kulübün büyüklüğüne, ihtiyaçlarına bakmadan 10 milyon ile 20 milyon arasında borçlanan kulüpler oldu. Biz ayak da el de kompresör frenini de kullandık. Yeniden yapılandırma hayata geçtikten sonar kulübün gelirinin yüzde 70’i borç ödemeye gider sadece yüzde 30’u kulübün ihtiyaçları doğrultusunda serbest kalır. Biz yüzde 30 ile başladık. Bu çalışmaları çok ciddi götürdüğümüz için Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırma protokolünü ilk imzalayan kulüp olduk. Şu an gelmiş olduğumuz nokta itibariyle sadece ilk imzalayan değil, bugüne kadar ciddiyetle imzalayan en ufak bir şekilde orada verilen sözlerin dışına taşmayan kulüp olarak yolumuza devam ediyoruz. Orada en altta bir kare, kare içerisinde kulüp başkanının müteselsil kefaletini istiyor. Anlaşma şartlarına uyulmadığı takdirde yapılandırma ortadan kalkar, geriye dönük olarak bütün borçlar kulüp başkanına rücu edilir. Benim bunu imzalamamda herhangi bir sakınca yok.”“LİSANS TALİMATINA UYMAYAN 6-7 KULÜP VAR”Mali kriterlere uymayan kulüplerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen Başkan Ağaoğlu, şöyle devam etti:“Mali kriterlere uyulmadığı takdirde transfer yasağı, puan silme, çok aşırı bir şekilde ihlal edildiğinde küme düşmeye kadar giden yaptırımlar söz konusu. Biz isterdik ki Haziran ayı itibariyle yürürlüğe girsin. UEFA bunu istiyor, Trabzonspor kulübü buna hazır. Ancak yeni bir uygulama hemen geçmeyelim, kulüplerimize süreç tanıyalım, Ocak 2020 itibariyle biz bu talimatı alıp uygulamaya koyacağız. Bu lisans talimatına uymayan benim takip ettiğim kadarıyla 6-7 tane kulüp var. Eğer o Ocak 2020 tarihi gelir de bir şekilde ‘Yahu henüz tam olarak hazır değiliz, bunu bir sene daha erteleyelim’ dediklerinde kıyamet kopar. Çünkü bu başlı başına bir haksız rekabetin onayı, adaletsizliğin, ödüllendirilmesi anlamına gelir. Ben kendimi sıkacağım, ben transferde bana tanıdığınız limitlerin üzerinde transfer yapmayacağım, mali disipline harfiyen uyacağım, harfiyen uymayan o limitlerin üzerinde çok çok üzerinde harcamalar yapan kulüpleri ile mücadele edeceğim. Bu nasıl olacak? Trabzonspor kulübü olarak; Ocak ayında bu lisans talimatı yürürlüğe girmesi için tüm mücadeleyi vereceğiz. Uymayan kulüplere de oradaki yaptırımlar neyse hepsinin de TFF harfiyen uygulamak zorunda. Böyle bir süreçten geçerek bu yeniden yapılandırmayı harfiyen uygulayan, disiplinle takip eden tek kulüp olarak huzurlarınızdayım.”“BORCUMUZ 940 MİLYON TL”Trabzonspor kulübünün 2000 yılından sonra ilk kez borç azalttığına dikkat çeken Ahmet Ağaoğlu, bu konuda şunları dedi:“Trabzonspor Kulübü 2000 yılından sonra ilk defa borç azalttı. Şu anda 940 milyon lira. İçerisinde 85 milyon liralık bir benzin istasyonundan TMSF’ye olan borç da var. Önümüzdeki bir hafta içinde onun satışı da gerçekleşecek. O da gerçekleşirse Trabzonspor’un borcu 840 milyon liraya inmiş durumda. Yani 1 milyon 292 milyondan 840 milyon liraya iniyor. Sermaye artışından 77 milyon liralık bir gelir elde edildi. Bu gelirin tamamı borç kapamaya gitti. Bu süreç içerisinde yeni sponsorluk anlaşmaları imzalandı. Üç ay içerisinde 120 milyon TL’lik sponsorluk geliri elde ettik. Kombine satışı geçen sene 19 bin bu sene 34 bin olarak gerçekleşti. Mağazacılık cirosu ilk 4 ay itibariyle 35 milyon TL, geçen dönem 12 ay üzerinden 34 milyon TL idi. Geçen sene 105 bin adet forma satılmıştı, şu an itibariyle sadece 4 ayda 135 bin adet sattık.”Teknik heyet ve futbolcuların da çok basit şekilde eleştirilmemesi gerektiğine vurgu yapan Ahmet Ağaoğlu, bu ekibin sonuna kadar arkasında olduklarını ifade etti.DENETLEME KURULU BORCU 925 MİLYON TL OLARAK AÇIKLADIKonuşmaların ardından Trabzonspor Kulübü Derneği Denetleme Kurulu raporunda, derneğin bağlı şirketlerinin 31.08.2019 tarihi itibarıyla kısa vadeli borçlarının 462 milyon 74 bin 418 lira, uzun vadeli borçlarının 945 milyon 693 bin 302 lira olmak üzere 1 milyar 407 milyon 767 bin 720 lira olduğu belirtildi. Kısa vadeli gelirlerin 482 milyon 533 bin 97 lira düşüldüğünde net borcun ise 31.08.2019 itibarıyla 925 milyon 234 bin 623 lira olduğu açıklandı. 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda ise borç 1 milyar 88 milyon 739 bin 498 TL olarak açıklanmıştı.Denetleme kurulu raporunun okunmasının sonrasında dilek ve temenniler bölümünün ardından ise genel kurul sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ- Ali Sürmen'in açıklamaları- Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları- Denetleme kurulunun faaliyet raporunu okuması- Detaylar