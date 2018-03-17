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AGÜ Spor - Samsun Canik Belediye: 74-63

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, () SALON: Kadir Has HAKEMLER: Orkun Yurtdaş (xx), Musa Kazım Çetin (xx), İzel Deniz Pehlivan (xx). AGÜ SPOR: Janset (x), Dila (xxx) 7, Ezgi (xx) 6, Melis (xxx) 7, Miljkovic (xxx) 15, Nihal Beyza (x), Halime (x), İlknur...

AGÜ Spor - Samsun Canik Belediye: 74-63

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()

SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Orkun Yurtdaş (xx), Musa Kazım Çetin (xx), İzel Deniz Pehlivan (xx).
AGÜ SPOR: Janset (x), Dila (xxx) 7, Ezgi (xx) 6, Melis (xxx) 7, Miljkovic (xxx) 15, Nihal Beyza (x), Halime (x), İlknur (xx) 8, Gizem (xxx) 15, Cansu Çolak (x), Cansu Aslan (xx) 2, Marginean (xxx) 14.  
SAMSUN CANİK BELEDİYE: Saadet Aysu (x) 4, Tuğçe (x), Ceren (x), Smith (xxx) 15, Begüm (xx) 5, Manuel (xxx) 14, Gizem (xx) 10, Süheyla (x), Duygu (xx) 3, Nilay (xx) 8, Neslihan (xx) 4.
1’İNCİ PERİYOT:  21-10
İLK YARI: 40-29
3’ÜNCÜ PERİYOT: 56 - 43

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından AGÜ Spor evinde konuk ettiği Samsun Canik Belediye’yi 74-63’lük sonuçla mağlup ederek 5 maç aradan sonra galip geldi.
Karşılaşmaya seri sayılarla başlayan ev sahibi takım ilk periyodu 11 sayı farkla önde tamamladı: 21-11. 2’nci periyoda baskılı başlayan Samsun Canik Belediye farkı 5 sayıya kadar düşürdü. Kayseri takımı AGÜ Spor mola aldı. Mola dönüşü ev sahibi takım farkı tekrar açtı ve devreye 11 sayı önde girdi: 40-29. 3’üncü periyodun ilk dakikasında iki takımda sayı kaydedemedi. Daha sonra konuk takımın sayılarına karşılık veren Kayseri takımı periyodu 13 sayı farkla önde tamamladı: 56-43. 4’üncü periyotta fark kapanmadı. Son periyodun ortalarında iki takım da genç sporcuları oyuna soktu. AGÜ Spor maçı 11 sayı farkla kazandı: 74 - 63

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