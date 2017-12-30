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AGÜ Spor - OGM Ormanspor: 56-70

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, () SALON: Kadir Has HAKEMLER:  Ergin Sarı (x), Göksun Öz (x), Nazlı Çisil Güngör (x). AGÜ SPOR: Dila (xx), Nilay (xx) 6, Melis (x) 3, Miljkovic (xx) 6, Tolo (xxx) 21, Page (x) 6, Gizem (x) 2, Marginean (xx) 12.   OGM...

AGÜ Spor - OGM Ormanspor: 56-70

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()

SALON: Kadir Has
HAKEMLER:  Ergin Sarı (x), Göksun Öz (x), Nazlı Çisil Güngör (x).
AGÜ SPOR: Dila (xx), Nilay (xx) 6, Melis (x) 3, Miljkovic (xx) 6, Tolo (xxx) 21, Page (x) 6, Gizem (x) 2, Marginean (xx) 12.  
OGM ORMANSPOR: Safiye (xx), Nihan (xx), Thomas (xxxx) 28, Damla (xxx) 12, Şerife (xxx) 13, Kulichova (x) 2, Ivonavıc (xx) 4, Melisa Can (xxx) 11.
1’İNCİ PERİYOT:  15-20
İLK YARI: 33-40
3’ÜNCÜ PERİYOT: 51-48

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12’nci haftasında kendi sahasında OGM Ormanspor’u konuk eden AGÜ Spor sahadan 70-56'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Maçın ilk anlarından itibaren skor üstünlüğünü ele geçiren rakibi karşısında ataklardan boş dönen ev sahibi AGÜ Spor ilk periyodu 10 sayı geride tamamladı: 15-20. 2’nci periyotta Kayseri takımı farkı kapatamadı. OGM Ormanspor devreye 7 sayı önde girdi: 33-40. 3’üncü periyodun ilk dakikasında iki takım da sayı kaydedemezken daha sonra 8-0’lık seri yakalayan AGÜ Spor, periyot ortasında öne geçince konuk takım mola aldı. AGÜ Spor skor üstünlüğünü koruyarak son periyoda 3 sayı önde girdi: 51-48.  4’üncü çeyreğin başlarında öne geçen Ormanspor, AGÜ Spor’un oyuncu değişikliğine gitmesine neden oldu. Kalan zamanda farkı açan OGM Ormanspor müsabakayı 14 sayı farkla kazandı: 56-70.

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