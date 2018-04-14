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AGÜ Spor - Mersin BŞB: 40-79

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,() SALON: Kadir Has HAKEMLER: Turgut Işık (xx), Ahmet Kemal Digilli (xx), Fatih Evli (xx). AGÜ SPOR: Janset (x) 5, Dila (x) 2, Ezgi (x) 6, Melis (xx) 4, Miljkovic (xx) 2, N. Beyza (x), Halime (x) 3, Fatma (x), İlknur (x) 5,...

AGÜ Spor - Mersin BŞB: 40-79

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,()

SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Turgut Işık (xx), Ahmet Kemal Digilli (xx), Fatih Evli (xx).
AGÜ SPOR: Janset (x) 5, Dila (x) 2, Ezgi (x) 6, Melis (xx) 4, Miljkovic (xx) 2, N. Beyza (x), Halime (x) 3, Fatma (x), İlknur (x) 5, Gizem (xx) 2,  Cansu (x) 4, Marginean (xxx) 7  
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Asena (xx) 7, Deniz (xxx) 12, Gajic (xx) 8, Gülşah Duman (xx) 3, Putnina (xxx) 9, Dürdane Gülşah (xx) 5, Aysun (xx) 2, Hartley (xxx) 14, Nazlıcan (xx) 2, Melike (xx) 6, Victoria (xx) 11
1’İNCİ PERİYOT: 13-13
İLK YARI: 24-36
3’ÜNCÜ PERİYOT: 31-65

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde sezonun son haftasında Mersin Büyükşehir Belediye’yi konuk eden AGÜ Spor, müsabakadan 79-40’lık sonuçla mağlup ayrıldı.
Karşılıklı sayılar nedeniyle ilk periyot eşitlikle sona erdi: 13-13. 2’nci periyoda baskılı başlayan Mersin Büyükşehir Belediye skor üstünlüğünü ele geçirdi. Konuk takım devreye 12 sayı önde girdi: 24-36. 3’üncü periyoda seri sayılarla başlayan konuk takım farkı açmaya devam etti. Mersin temsilcisi son periyoda 34 sayı farkla önde girdi: 31-65. AGÜ Spor’un farkı kapatma çabaları sonuç vermedi. AGÜ Spor sezonun son maçını 39 sayı farkla kaybetti: 40-79.

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