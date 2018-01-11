AGÜ Spor'da Nilay Kartaltepe ile yollar ayrıldı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından AGÜ Spor’da 39 yaşındaki kaptan Nilay Kartaltepe ile yollar ayrıldı.

Sezon başında Mersin Büyükşehir Belediyespor’dan transfer edilen Nilay Kartaltepe, Kayseri takımının bu sezon maddi sıkıntılardan ötürü kadroyu daraltması nedeniyle takımdan ayrıldı. AGÜ Spor ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Kartaltepe, Adana ASKİ ile anlaştı. 1.70 boyundaki guard pozisyonundaki sporcu hem sahada hem de saha kenarında gösterdiği performansla takıma katkı sağlamıştı. 2017-2018 sezonun ilk yarısında ligde 13 maçta 53 sayı kaydetti. Deneyimli basketbolcu 2008-2009 sezonunda da Kayseri takımında forma giymişti.