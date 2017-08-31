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AGÜ Spor'da erken bayramlaşma

BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından AGÜ Spor, bir Yaşam Merkezi tarafından verilen kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek Kurban bayramını erken kutladı. Bir yaşam merkezinde düzenlenen kahvaltılı bayramlaşmaya Agüspor...

AGÜ Spor'da erken bayramlaşma
BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından AGÜ Spor, bir Yaşam Merkezi tarafından verilen kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek Kurban bayramını erken kutladı.
Bir yaşam merkezinde düzenlenen kahvaltılı bayramlaşmaya Agüspor Başkanı Ömer Yağmur, Başantrenör Ayhan Avcı, İdari Menajer Fikri Gençaslan, takım menajeri Semih Tektaş, sporcular ve teknik ekip katıldı. AGÜ Spor Başkanı Ömer Yağmur, “Mersin’de yapılacak olan turnuva öncesi yabancı oyuncularımızı erken getirmeye çalışıyoruz. Çünkü onları turnuvalarda oynatmak istiyoruz. Milletimize, Türk halkına ve Kayseri Basketbol camiasına hayırlı bayramlar dileriz” diye konuştu.
GÜLŞAH DUMAN TEKRAR AGÜSPOR’DA
Daha önce de AGÜ Spor forması giyen Gülşah Duman 2017-2018 sezonunda takımın son yerli transferi oldu. 2015-2016 sezonunda AGÜ Spor forması giyen 1993 doğumlu basketbolcu geçen sezon ilk dört hafta Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde yer alan MBK Doğuş Hastanesi’nde forma giydikten sonra, Türkiye Basketbol Ligi takımı Bornova Berkerspor’a transfer olmuştu.
Bu sezon AGÜ Spor’un beşinci yerli transferi olan Gülşah Duman kırmızı beyazlı kulüp ile antrenmanlara başladı.  

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