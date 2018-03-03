Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

AGÜ Spor – BOTAŞ: 66 - 76

İlyas KAPLAN / KAYSERİ() SALON: Kadir Has HAKEMLER: Turgut Işık (xx), Erhan Gürsel (xx), Seda Esen (xx). AGÜ SPOR: Dila (xx) 9, Ezgi (x) 5, Melis (xxx) 19, Miljkovic (xxx) 18, Nihal Beyza (x), Halime (x), Fatma (x), İlknur (x), Gizem (xx) 10,...

AGÜ Spor – BOTAŞ: 66 - 76

İlyas KAPLAN / KAYSERİ()

SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Turgut Işık (xx), Erhan Gürsel (xx), Seda Esen (xx).
AGÜ SPOR: Dila (xx) 9, Ezgi (x) 5, Melis (xxx) 19, Miljkovic (xxx) 18, Nihal Beyza (x), Halime (x), Fatma (x), İlknur (x), Gizem (xx) 10, Cansu (x) 2, Marginean (x) 3.  
BOTAŞ: Kübra (xx), Büşra Akbaş (xx) 6, Eldebrink (xxx) 16, Büşra Akgün (xx) 3, Sehernaz (xx), Elif (xx) 1, Popova (xx) 6, Gray (xxxx) 25, Stokes (xxx) 12, Nevin (xx) 7.
1’İNCİ PERİYOT:  19 - 23
İLK YARI: 35 - 46
3’ÜNCÜ PERİYOT: 53 - 57

BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi’nde sezonun 19’uncu haftasında Kayseri temsilcisi AGÜ Spor, sahasında konuk ettiği BOTAŞ’a 66 - 76’lık sonuçla mağlup oldu.
Müsabakanın ilk sayını kaydeden AGÜ Spor karşısında seri sayılar elde eden BOTAŞ ilk periyodu 4 sayı farkla önde tamamladı: 19 – 23. 2’inci periyotta baskılı oynamaya devam eden konuk takım, ev sahibi AGÜ Spor’un mola almasına neden oldu. Moladan sonra 11 sayılık farkı kapatamayan Kayseri temsilcisi devreye 35 – 46’lık sonuçla girdi. Üçüncü periyodun ikinci dakikasında mola alan AGÜ Spor farkı 2 sayıya kadar düşürdü. Farkı tekrar açmaya başlayan BOTAŞ son periyoda 4 sayı farkla önde başladı: 53 – 57. Dördüncü periyotta daha baskılı oynayan BOTAŞ maçı 10 sayı farkla kazandı: 66 – 76.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314