AGÜ Spor Başkanı Yağmur: Kupa kazanmayı çok istedik ama olmadı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () - AGÜ Spor Kulüp Başkanı Ömer Yağmur, bu sezon kadın basketbol takımının, hem Avrupa'da hem de Türkiye Kupası'nda final oynadığını belirterek, ''Bu sene kupayı çok istedik ama olmadı'' dedi.

Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen AGÜ Spor altyapı takımlarının sezon kapanış etkinliğine, Kulüp Başkanı Ömer Yağmur, İdari Menajer Fikri Gençaslan, Alt Yapı sorumlusu Ali Doğan, alt yapı antrenörleri ile genç takımlarda yer alan sporcular ve veliler katıldı. Burada açıklamarda bulunan Başkan Yağmur, AGÜ Spor altyapı faaliyetleri çerçevesinde yaz okulu faaliyetlerine başlayacağını bildirdi. Yağmur, ''6-16 yaş arasında hem erkek hem de kız çocuklarımıza eğitim vereceğiz. Burada yetenekli olan sporcularımızı kulüp bünyesine kazandıracağız. Ayrıca sadece basketbolda değil, tenis ve yüzme kategorisinde de eğitimler vereceğiz” diye konuştu.

Kulüp Başkanı Yağmur, A takımla ilgili de açıklamalarda bulunarak, ''Kadın basketbol A takımımız sezonu kapattı. Hem Euro Cup’ta hem de Türkiye Kupası’nda final oynadık. Gönül isterdi ki kupa kazanalım ancak olmadı. Biz bu kupalardan birini getirmeliydik. Bunun ezikliğini yaşıyoruz. Ama yine de iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Gelecek sezon için transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bize destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum ve şimdiden herkesin Ramazanı'nı tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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