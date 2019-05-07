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Ağrı'da Yüzme Bilmeyen Projesi'nde yüzme öğrendi, 4 dalda şampiyon oldu

Oğuzhan HANÇER / AĞRI,() - Ağrı'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine katılarak yüzme öğrenen bedensel engelli Süleyman Emin Erim, Türkiye Şampiyonası'nda 4 dalda altın madalya kazandı. Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi...

Ağrı'da Yüzme Bilmeyen Projesi'nde yüzme öğrendi, 4 dalda şampiyon oldu

Oğuzhan HANÇER / AĞRI,() - Ağrı'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine katılarak yüzme öğrenen bedensel engelli Süleyman Emin Erim, Türkiye Şampiyonası'nda 4 dalda altın madalya kazandı.
Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Süleyman Emin Erim, valilik tarafından düzenlenen 'Ağrı'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle yüzme öğrendi. Bir yıllık eğitim sonrası yüzme çalışmalarını sürdüren Erim, 27-29 Nisan tarihleri arasında Alanya'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yarışmasına katıldı. Havuzda başarılı bir performans sergileyen Erim, 50, 100 ve 200 metre serbest ve 50 metre sırtüstünde birincilik kürsüsüne çıktı.
Şampiyonada 4 altın madalya kazanan Süleyman Emin Erim, Vali Süleyman Elban'ı ziyaret ederek yüzme projesi için teşekkür etti. Süleyman Emin Erim, bir yıl süren eğitimi sayesinde hem yüzme öğrendiğini hem de madalya kazandığını söyledi. Başarılı sporcuyu çeyrek altınla ödüllendiren Vali Süleyman Elban, "Bu işe ilk başladığımızda herkes bize biraz güldü. Ağrı'da yüzmeyen kalmasın deyince, 'Ağrı'da deniz mi var, göl mü var? Niye Ağrı'da yüzme?' dediler. Bakın işte şampiyon çıkıyor. Demek ki oluyormuş her şey. Çünkü buradaki insanlar özellikle gençler ve çocuklar çok yetenekli" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)
 

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