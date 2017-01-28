Ağaoğlu: Türk golfçüler hedeflerini küçük tutuyor

TÜRKİYE Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türk golfçülerin hedeflerini küçük tuttuğunu belirterek, "'Tiger (Woods) olacağım' diye hedef koymak yerine kendilerine çok daha küçük hedefler seçiyorlar. Antrenörlük gibi buna benzer küçük hedefler düşünüyorlar. Hedeflerini büyütmeleri gerekir" dedi.Golf Mad Promotions tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nın son gününde Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk birlikte golf oynadı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Ahmet Ağaoğlu, "Kış mevsiminde yapılan en önemli turnuvalardan biri. Ocak ayı olmasına rağmen Türkiye'nin her yeri kar ile kaplı, memleketimizin cennet köşelerinden Antalya'da güzel bir havada golf oynuyoruz" dedi.Golf turizmi açısından Antalya'nın gözbebeği olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Golfte hem ülkemizin tanıtımı açısından hem de alternatif turizm açısından son derece önemli bu müsabakalar. Çünkü ülkemizin adını bu tür müsabakalarla dünyaya duyuruyoruz. Son 10 senede Türk Hava Yolları ile organize ettiğimiz bu tür turnuvalara çok büyük katılım var. Bu müsabakalar dolasıyla otellerde doluluk oranı yüzde 50'lerde. Turizm açısından bu tür organizasyonlar ülke turizmine büyük katkı sağlıyor. Golf sporunda Türkiye olarak 20 senelik bir mazimiz var. Bizim sporcularımız yurtdışındaki sporculardan hiçbir şekilde geri değil. Fizik olarak, eğitim şartları olarak geri değiller. Tek eksikleri hedeflerini küçük tutuyorlar. 'Tiger (Woods) olacağım' diye hedef koymak yerine kendilerine çok daha küçük hedefler seçiyorlar. Antrenörlük gibi buna benzer küçük hedefler düşünüyorlar. Bizim sporcuların hedeflerini büyütmeleri gerekir" diye konuştu.

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