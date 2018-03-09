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Agadir'de Özlü'den gümüş

AGADİR - FAS,() Fas'ın Agadir kentinde başlayan Grand Prix müsabakalarının ilk gününde, 60 Kg'da Bekir Özlü gümüş madalyanın sahibi oldu. 60 kg'da Tatamiye çıkan Bekir Özlü, ilk turu bay geçtiği müsabakaların ikincisinde Faslı...

Agadir'de Özlü'den gümüş

AGADİR - FAS,()

Fas'ın Agadir kentinde başlayan Grand Prix müsabakalarının ilk gününde, 60 Kg'da Bekir Özlü gümüş madalyanın sahibi oldu.
60 kg'da Tatamiye çıkan Bekir Özlü, ilk turu bay geçtiği müsabakaların ikincisinde Faslı S. Chorfin'i, çeyrek finalde Kazak M. Shamshadin'i ve yarı finalde de Alman M. Plakfy'i ipponla geçerek finalist oldu. Bu turda Kazak G. Kyrgzbayev ile yaptığı altın madalya karşılaşmasında dengeli mücadele gösteren ancak bitime saniyeler kala waza-ari puanı veren Özlü, gümüş madalyada kaldı.
Kadınlarda 52 Kg'da İrem Korkmaz ilk turu bay geçen isimlerdendi. İkinci turda Faslı rakibini ipponla yenen Korkmaz, çeyrek finalde İsrailli B. Temelkova'yı altın skorda waza-ari ile geride bırakarak yarı finalde İsviçre'li E. Tschopp'a rakip oldu. Bu turda altın skorda rakibine yenilen Korkmaz, bronz madalya için Türkmen G. Babamuratova ile yaptığı mücadeleyi kaybetti ve kürsü şansını kullanamadı.
66 Kg'da Sinan Sandal ve 57 Kg'da Tuğba Zehir ilk turu bay geçerken, ikinci maçlarında rakiplerine yenildiler.
Grand Prix'de yarın 73 Kg'da Bilal Çiloğlu ve 81 Kg'da Vedat Albayrak madalya mücadelesi verecekler.  

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