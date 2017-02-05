Afyonspor otobüsüne taşlı saldırı: 1 ağır yaralı (2)

ÇELİK AMELİYATA ALINACAK

Adapazarı'nda oynanan maç sonrasında Afyonkarahisar'a dönen Afjet Afyonspor kafilesinin bulunduğu otobüse D-650 Karayolu Geyve Karaçam Mahallesi'nde bekleyen bir grup Sakaryaspor taraftarı parke taşlarıyla saldırıda bulundu. Parke taşı otobüsün ön camından girerek aracın önünde oturan 37 yaşındaki Afjet Afyonspor Sportif Direktörü İbrahim Çelik'in alnına isabet etti. Olaydan sonra 112 Acil ambulansı ile önce Adapazarı'na Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne getirilen İbrahim Çelik'in daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Parke taşının alnına isabet etmesi sonucu alnında çökme olan Çelik'in ameliyata alınacağı belirtildi.

BAŞKAN TOÇOĞLU,ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ

Saldırı sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu hastaneye gelerek saldırıya uğrayan Sportif Direktör İbrahim Çelik'i ziyaret etti. Burada Afjet Kulüp Başkanı Salih Sel ile görüşen Toçoğlu çıkışta gazetecilere, "Kafilenin önünü kesip taşlı saldırıda bulunmak kabul edilecek bir şey değil. Bize yakışan bir durum değil. Saldırıda yaralanan genç spor adamı ölmüşte olabilirdi. Bunu yapanlar Sakaryaspor'un ismine şehre zarar verdiler" dedi.

Bu arada saldırıyı gerçekleştirenlerin iki araçla olay yerinden ayrıldıkları belirlendi. Jandarma olayla ilgili olarak bölgede araştırmalarını sürdürüyor.

Aziz GÜVENER-İsmail ÇETİNTAŞ/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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