Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazırlanıyor

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CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde Afyonkarahisar'da 6-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Motokros Şampiyonası öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonanın yapılacağı alanda ekipler hummalı bir çalışma yürütürken, yarışlara katılacak olan sporcuların malzemelerini taşıyan TIR'lar da gelmeye başladı.



Afyonkarahisar Valiliği'nin destekleri, Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde geçen yıl ilk kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın ikincisi için hazırlıklar devam ediyor. Ülke sınırlarını aşan tanıtım potansiyeli dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan şampiyona öncesi alanda çalışmalar sürüyor. 'Senin şehrin senin festivalin Afyonkarahisar' şeklinde yeni bir tanıtım sloganı ön planı çıkarılan şampiyona öncesi sporcuların malzemeleri de TIR'larla gelmeye başladı. Festival alanında çadırlar ve sahneler kuruluyor. Şampiyonayı binlerce kişi alana gelerek izlerken, milyonlarca kişi de ekranları başında izleme fırsatı bulacak.



"YABANCI SPORCULAR CUMA GÜNÜ GELECEK"



Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, 6-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da tüm dünyanın buluşacağını belirterek, sporcuların kullanacağı ekipman ve malzemelerin TIR'larla gelmeye başladığını söyledi. Akülke, "Türkiye bir dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Hem de dünyanın en büyük 10 organizasyonundan birine hazırlanıyor. Dünya şampiyonasının 17. ayağı 6-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleşecek. Şu anda hazırlıklarımız son safhaya geldi. An itibarıyla 14 tane TIR'ımız alana girdi. Takım TIR'ları girmeye başlıyor. Şu anda Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarında inanılmaz şekilde gelenler var. Yabancı sporcularımız Cuma gününe kadar Afyonkarahisar'da olacak. Şu anda şampiyonanın yapılacağı saha hazır durumda. Teknik ekip yurt dışından geldi ve son kontrollerini yapıyor. Ayrıca Afyon Motosiklet Festivali hazırlıkları da tüm hızıyla sürüyor. Sponsor firmalar ve federasyonlar gelmeye başladı. Türkiye dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birine Afyonkarahisar'da ev sahipliği yaparken, yılın en büyük festival ve organizasyonuna hazırlanıyor. Afyonkarahisar'da tüm dünya buluşacak" dedi.



BİLET SATIŞLARI GEÇEN YILI 4'E KATLADI



Bilet satışlarının geçen yıla oranla 4'e katlandığını vurgulayan Akülke, yurt içi ve yurt dışından şampiyonaya büyük bir ilgi olduğuna işaret etti. Akülke, "Geçen yıl yaşadığımız sıkıntıların tamamını gidermiş olduk. Halkımız organizasyona inanılmaz ilgi gösteriyor. Bu ilgiden dolayı da teşekkür ediyoruz halkımıza" diye konuştu.



"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZLERİ ONURLANDIRDI"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şampiyonayı himayelerine alarak Afyonkarahisar'ı onurlandırdığını ifade eden Akülke, şöyle dedi: "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizi onurlandırarak, Afyonkarahisar'ı onurlandırarak şampiyonayı himayelerine aldı. Muhtemelen katılımları gerçekleşecek. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı organizasyonumuza bekliyoruz."