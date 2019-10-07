Afyonkarahisar'da Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali heyecanı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - Afyonkarahisar'da 12- 13 Ekim tarihlerinde Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın son ayağı olan Göbeklitepe Kültür Finali düzenlenecek.



Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın son ayağı olan Göbeklitepe Kültür Finali, 12-13 Ekim tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle TSYD Ankara'nın ev sahipliğinde Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından yapılacak organizasyonda, motosiklet gösteri ustaları, Avrupa finalinde şampiyonluk için mücadele edecek.



Girişlerin ücretsiz olacağı şampiyona öncesi Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ve TSYD Afyonkarahisar Şube Başkanı Nadir Güzbey, Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali tanıtım toplantısına katıldı.



TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, şampiyonanın önemine dikkati çekerek, ülkemize değer katacak bir organizasyon olacağını söyledi. TSYD olarak ülkemizin sosyal, kültürel ve tarihi değerlerine büyük önem verdiklerini söyleyen Doğru, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.



"ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON"



TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar da, dünyanın bütün medeniyetlerine beşik olmuş, ışık tutmuş bir kültürün evlatları olarak tüm kültürel faaliyetlere ve eserlere dört elle sarılacaklarını söyleyerek, Göbeklitepe projesinin önemine vurgu yaptı. Afyonkarahisar'ın motor sporlarıyla anılan bir il olduğunu kaydeden Uçar, "Hem dünya hem de ülke medyasında Afyonkarahisar sadece turistik ya da gastronomi yönüyle öne çıkan faaliyetleriyle ve ürünleriyle değil, artık motor sporlarıyla öne çıkan organizasyonlarıyla adından söz ettiren bir il haline geldi. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına ve Afyonkarahisar'da bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak biz buranın hizmetçisiyiz. Bu taşın altına elini sokan paydaşlardan bir tanesiyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Afyonkarahisarlılardan da beklentimiz dünyanın seyir zevki açısından en önemli organizasyonlarından birisi olan Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nı yerinde ve bu tarihi mirasa sahip çıkarak yalnız bırakmamaları. Bu vesileyle organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de, Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Geçen ay yapılan Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar ve ülkenin tanıtımına büyük değer kattığını vurgulayan Başkan Zeybek, "Dünya Motokros Şampiyonası'ndan alnımızın akıyla çıktık. Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek olan motokros şampiyonasına da bu seneden daha iyi hazırlanacağımızın müjdesini vermek isterim" diye konuştu.



"TEKLİFİ HİÇ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİK"



Göreve geldiğinden bu yana spora büyük destek olduklarına işaret eden Başkan Zeybek, "Afyon'umuza kazandırmış olduğumuz meydanda daha önce basketbol, voleybol turnuvaları gerçekleştirdik. Halkımızın ilgisi turnuvalara büyüktü. Gençlerimizin istekleri doğrultusunda bu tür etkinlikleri artırarak devam ettirmek istiyoruz" dedi. Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da yapılması yönünde gelen teklifi hiç düşünmeden kabul ettiklerini de ifade eden Başkan Zeybek, tüm hemşehrilerini şampiyonayı izlemeye davet etti.



ŞU ANA KADAR 28 SPORCU BAŞVURUDA BULUNDU



TFM Asbaşkanı Mahmut Akülke de şampiyonanın padok alanında düzenleneceğini anlatarak, Afyonkarahisar'daki bu alanın ise standartların üzerinde olduğunu söyledi. Dünya Motokros Şampiyonası'nın ardandan alınan padok ödülünün Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da yapılmasına büyük katkısı olduğunu kaydeden Akülke, 12 Ekim Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarının yapılacağını, şampiyonanın ise 13 Ekim Pazar günü gerçekleştirileceğini söyledi. Şampiyona için Avrupa'nın farklı ülkelerinden şu ana kadar 13 başvurunun yapıldığını ifade eden TMF Asbaşkanı Akülke, 15 yerli oyuncuyla birlikte an itibarıyla 28 sporcunun yarışmaya katılacağını dile getirdi.

