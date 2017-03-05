Afyonkarahisar'da amatör maç sonrası kavga: 3 yaralı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, ()– AFYONKARAHİSAR’ın Şuhut İlçesi’nde amatör maç sonrası taraftarlar arasında çıkan kavgada 1’i polis 3 kişi hafif yaralandı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7’nci Grup’ta Hisar Belediyespor ile Isparta Davrazspor karşılaştı. Şuhut Belediye Stadı’nda oynanan karşılaşma Isparta Davrazspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maç sonrası iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Kavgaya polis TOMA’dan su sıkarak müdahale etti. Yaşanan arbedede 1’i polis 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma, Şuhut’a geldi. Taraftarların sakinleştirilmesinin ardından olay büyümeden önlendi. Taraftarlarla çay içen Vali Aziz Yıldırım, Afyonkarahisarlı olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na da yaşayanlarla ilgili telefonla bilgi verdi.

Taraftarlar arasında çıkan olaylar sırasında jandarma aracıyla bir midibüsün camı kırıldı.

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