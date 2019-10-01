Afyonkarahisar'a MXGP'de 'En İyi Padok' ödülü verildi

DÜNYA Motokros Şampiyonası'na (MXGP) ev sahipliği yapan Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi, geçen yılki 'En İyi Altyapı' ödülünün ardından, 2019 yılının 'En İyi Padok' ödülüne layık görüldü. Hollanda'da düzenlenen törenle Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e ödül takdim edildi.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 6-8 Eylül'de Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın yankıları sürüyor. Dünya genelinde 18 ayaktan oluşan şampiyona sonunda, organizatörler arasında yapılan değerlendirmeye göre Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye etabına 'En İyi Padok' ödülü verildi. Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi; Turkey MXGP 'En İyi Altyapı' ödülünün ardından, 2019 yılının 'En İyi Padok' ödülüne layık görüldü.



"2019 YILINI BOŞ GEÇİRMEDİK"



MXGP ödülü, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e takdim edildi. Akülke, desteklerinden dolayı Zeybek'e teşekkür etti. Akülke, "2018 En İyi Altyapı ödülü ile başlayan serüven, bu sene Sayın Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızın büyük destekleriyle yapılan bu organizasyonla 2019'u da boş geçirmedi. Bu ödül, Dünya Motosiklet Federasyonu tarafından sadece 5 ülkeye tamamen takımlar ve sporcuların oylamalarıyla yapılan bir ödüldür. Biz de beş ödülden bir tanesi En İyi Padok ödülünü alarak onurlandık, gururlandık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Valimiz Mustafa Tutulmaz, destekleriyle bize güç veren Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek olmak üzere tüm çalışan kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.



"BU ÖDÜL TÜRKİYE'NİN ONURU"



Dünya Motosiklet Federasyonu tarafından böylesi anlamlı bir ödüle layık görülmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de, bu ödülün Türkiye'nin onuru, Afyon'un gururu olduğunu vurguladı. Seçimlerden hemen sonra Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve belediye ekipleriyle el ele vererek pistte yeni düzenlemeler ve yeni ilaveler yaparak, yarışa hazır hale getirdiklerini aktaran Başkan Zeybek, "Çok güzel bir pist hazırlandı. Geçen yıl alınan ödülün bu sene ikincisini Afyonkarahisar'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gerek Afyonkarahisar'ımızın gerekse ülkemizin tanıtımı için gerçekten mükemmel bir organizasyondu. Dünyada sadece beş ülkenin alabilmiş olduğu ödüllerden birini Afyonkarahisar'a kazandırdık. Önümüzdeki yıl inşallah daha farklı bir organizasyonla yine ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Organizasyonu himayelerine alarak bize bu onuru yaşatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Afyonkarahisar Valimiz Mustafa Tutulmaz, belediye çalışanlarımız, federasyon yetkililerimiz ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.



ÖDÜL HOLLANDA'DA VERİLDİ



Hollanda'da Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Başkan Yardımcısı Jacques Bolle ve Youthstream Başkanı Giuseppe Luongo'nun ev sahipliğinde yapılan 2019 MXGP Ödülleri törenine, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanları Ogün Baysan, Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Youthstream CEO'su David Luongo, FIM Avrupa Başkanı Martin De Graaff ile çok sayıda davetli katıldı. MXGP'de 2019 yılını şampiyon olarak tamamlayan Tim Gajser (MXGP) ve Jorge Prado'nun (MX2) şampiyonluk ödüllerini aldığı törende, 'En İyi Padok' ödülünü TMF Asbaşkanı Ogün Baysan ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner'e, Youthstream CEO'su David Luongo takdim etti.



