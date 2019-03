Afyon Belediyespor - Galatasaray Doğa Sigorta: 69-77

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Atuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, Serhat Büker,

AFYON BELEDİYESPOR: Edgaras Zelionis (8), William Hagins (10), Altan Erol (6), Doğukan Engindeniz (3), Randy Culpepper (14), Oğulcan Baykan (5), Serkan Menteşe, İsmail Kerem Gülmez, Early Calloway (12), Talat Altunay, Robert Carter (11) Cevher Özer

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Jack Webster (13), Malık Harrıson (13), Nigel Hayes (20), Caner Erdeniz (6), Zachary Auguste (11), Hasan Emir Gökalp, Can Korkmaz (2), Caner Erdeniz, Erol Can Çinko (7), Ayberk Olmaz (5), Jaka Obucar, Cem Kılıç Karakuş

1'İNCİ PERİYOT: 10-19

İLK YARI: 27-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-52

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Galatasaray, Afyon Belediyespor'u 69-77 mağlup etti.

Karşılaşmaya konuk takım Galatasaray iyi başlayan taraf oldu. Caner Akdeniz ve Wepster’in sayılarıyla oyuna skor avantajıyla başlayan Galatasaray karşısında Carter ve Altan’ın sayılarıyla Afyon Belediyespor cevap vermeye çalışsa da hücum ve savunmada daha etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, Auguste’nin de devreye girmesiyle birlikte periyodun son 2 dakikalık dilimine 19-5 önde girdi. Calloway ve Carter’in sayılarıyla Afyon Belediye farkı 9 sayıya kadar indirdi ve ilk periyot 10-19 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

EV SAHİBİ EKİBİN ÇABASI FARKI KAPATMADI

İkinci periyoda iki takım da hücumlardan daha fazla skor üretebilme adına daha hareketli bir oyun anlayışı tercih etti. Özellikle dış atışlardan Afyon Belediyespor skor üretmeye çalışsa da isteğini gerçekleştiremedi. Ayberk ile üst üste sayılar bulan Galatasaray ikinci periyotta da farkı 13 sayıya kadar yükseltti. Bu bölümde Randy Culpepper ile üst üste sayılar bulan Afyon Belediyespor 3.1 saniye kala farkı 8 sayıya kadar indirdi. Calloway’in de devreye girerek bulduğu 3 sayılık basketle fark 5 sayıya indi. Harrison ve Auguste ile sayılar bulan Galatasaray farkı yeniden 10 sayıya yükseltti. Carter’in basketiyle fark 8’e düşüren, son 20.7 salise kala ise Zelıonıs ile 2 serbest atışı kullanan Afyon Belediyespor farkı 6 sayıya indirdi. Son hücum şansını iyi kullanan Galatasaray Harrıson’un çembere giderek bulduğu sayıyla devreyi Galatasaray 27-35 önde tamamladı.

3 PERİYOTTA GALATASARAY ETKİSİNİ ARTTIRDI

Üçüncü periyoda Zelıonıs’in basketiyle başlayan takım Afyon Belediyespor oldu. Hayes’in 3 sayılık basketiyle üçüncü çeyrekte ilk sayısını bulan Galatasaray, Harrıson ile de 2 sayılık basket bularak farkı çift hanelere çıkarttı. Hayes, Wepster ve Harrıson ile sayılar bulan Galatasaray karşısında Zelıonıs, Culpepper, Hagıns ve Carter ile sayılar bulan Afyon Belediye farkı 6 sayıya indirdi. Son bölümlerde Hayes ve Auguste’nin sayılarıyla farkı yeniden açan Galatasaray üçüncü periyodu da 44-52 önde tamamladı.

GALATASARAY AVANTAJLARI İYİ DEĞERLENDİRDİ

Maçın son periyoduna Galatasaray hücumuyla başlandı. Hayes, Wepster, Harrıson ve Erol Can Çinko ile 3 sayılık atışlardan sonuç alan Galatasaray final periyodunda da skor avantajını korumaya çalışırken, Calloway, Carter, Serkan ve Culpepper ile dış atış şansı yakalayan Afyon Belediye fırsatları iyi kullanamayınca fark yeniden 10 sayıya yükseldi. Bitime 1.18 saniye kala Dorukhan’ın 3 sayılık basketiyle farkı skoru 64-70’e getiren Afyon Belediyespor karşısında Galatasaray molaya gitti. Mola dönüşünde ikili sıkıştırma yaparak baskı kurmaya çalışan Afyon Belediyespor’a cezayı Wepster 3 sayılık basketle kesti. Kalan bölümde Auguste ile sayılar bulan Galatasaray mücadeleden 69-77 galip ayrıldı.

Galatasaray'da Nigel Hayes 20 sayı üretti.

Afyon Belediyesyor'da Randy Culpepper 14 sayı attı.

(FOTOĞRAFLI)