Afyon Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan: 79-82

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () -

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Erşan Kartal, Altuğ Alper Köselerli, Musa Kazım Çetin

AFYON BELEDİYESPOR: Edgaras Zelionis (8), Altan Erol (18), Early Calloway (6), Robert Carter (2), Randy Culpepper (25), William Hagins (15), Çağan Aydın, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez (2), Talat Altunbey, Dorukhan Engindeniz, Cevher Özer (3),

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Michael Pressey (7), Erkan Veyseleroğlu (11), Alexander, Can Maxim Mutaf (3), İvan Buva (21), Harun Apaydın, Berkay Taşkıran, Samet Geyik (3), Burak Can Yıldızlı (8), Edward Gibson (21), Kenan Sipahi (8)

1. Periyot: 22-17

Devre: 45-35

3. Devre: 61-62

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda Afyon Belediyespor'u 82-79 mağlup etti. Karşılaşma öncesi, 31 Mart tarihinde görev süresi dolacak olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a basketbola verdiği desteklerden dolayı Afyon Belediyespor Kulüp Başkanı Tamer Dişbudak ve yönetim kurulu üyeleri plaket ve çiçek takdim etti.

Afyon Belediyespor evinde konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan karşısına Calloway, Culpepper, Carter, Zelionis ve Altan 5'iyle başladı. Mücadeleye Zelionis'in 2 sayılık basketiyle başlayan taraf Afyon Belediyespor oldu. Ardından önce Zelionis'in bloğuyla karşılaşan Beşiktaş devamında Carter'in müdahalesi sonrasında ilk 24 saniyeyi iyi kullanamadı. 4.09 saniye kala televizyon molasına 14-13 önde giren Afyon Belediyespor mola dönüşünde de Altan'ın basketiyle farkı 3'e çıkarttı. Zelionis hücum ve savunmada etkili oyunuyla dikkat çekerken, Altan da üst üste sayılarla skor yükünü çeken isim oldu. 16'ncı dakikada Beşiktaş Sompo'lu oyuncu Mutaf rakibine yaptığı faulden sonra oyundan atıldı. İlk periyodun son hücumunda Hagıns'in smacıyla 22-17'lik skor yakalayan Afyon Belediyespor ilk periyodu da bu skorla önde tamamladı. İlk periyotta Altan Erol 9 sayıyla en skorer oyuncu olarak dikkat çekti.

İkinci periyoda da yine Hagıns'in 2 sayılık basketiyle başlayan taraf Afyon Belediyespor oldu. Periyodun ilk 5 dakikalık diliminde üst üste dış atışlardan istediği sayıları bulamayan ancak serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı 7'ye kadar çıkaran Afyon Belediyespor karşısında Can Maxim Mutaf ile sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan farkı 3 sayıya kadar indirmeyi başardı. Culpepper'in üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle vites yükselten Afyon Belediyespor setin bitimine 3.36 saniye kala farkı çift hanelere yükselterek skoru 37-27'ye getirdi. İkinci periyotta rakibine oranla daha kontrollü hücum eden ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Afyon Belediyespor devreye de 45-35 önde girdi.

Karşılaşmanın 3'üncü periyoduna Beşiktaş biraz daha etkili başlasa da maçın yıldızlarından Randy Culpepper'in üst üste sayılarıyla farkı yeniden çift haneli sayılara çıkaran Afyon Belediyespor oldu. Beşiktaş Sompo Japan'ın hücumlarında pota altı paylaşımlarında Buva ile etkili olunca fark 6 sayıya kadar indi. 3'üncü periyodun bitimine 2.25 saniye kala Buva'nın serbest atıştan bulduğu sayılarla Beşiktaş Sompo Japan farkı 3 sayıya kadar indirdi. Pota altında Buva ile 2 sayı daha bulan konuk ekip bitime 1.28 saniye kala farkı 1'e indirerek maça yeniden ortak oldu. 20 saniye kala Erkan Veyseloğlu ile pota altından 2 sayı bulan Beşiktaş Sompo Japan uzun bir aradan sonra maçta 61-62 öne geçti. Son hücumda Altan ile skor bulamayan Afyon Belediye periyodu da 61-62 geride tamamladı.

Final periyoduna iki takım da karşılıklı sayılar bularak başladı. Periyot içerisinde özellikle Beşiktaş Sompo Japan, pota altında Buva'nın etkili oynadığı bölümde farkı da 4 sayıya kadar çıkarttı. Bu dakikadan sonra özellikle dış atışlardan sayı bulmaya çalışan ve skor üretmekte güçlük çeken Afyon Belediyespor boyalı alanda daha etkili hücumlar yapmaya başlayınca bitime 3.05 saniye kala Altan'ın hızlı hücumdan bulduğu sayıyla öne geçti. Mücadelenin son bölümlerinde üst üste top kayıpları ve hücumlarda sayı üretememe sıkıntısı yaşayan Afyon Belediye karşısında 79-81 ile bitime 19 saniye 6 salise kala önde olan Beşiktaş Sompo Japan, son topu kullanmak istedi. Altan'ın bitime 10.8 salise kala Gıbson'a yaptığı faul sonrasında Gıbsın ilk atışını kaçırdı. Gıbson'un ikinci atışında bulduğu sayıyla fark yeniden 3 sayıya çıktı. Son hücum şansını eline geçiren Afyon Belediyespor, son hücumda önce Culpepper ile ardından da Calloway ile 3 sayı bularak maçı uzatmaya çalıştı ancak sonuç elde edemedi. Karşılaşmayı Beşiktaş Sompo Japan 82-79 önde tamamladı.

FOTOĞRAFLI