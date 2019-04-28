Afyon Belediyespor - Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 76-80

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR ()

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Sinem Tetik

AFYON BELEDİYESPOR: Zelionis (5), Oğulcan Baykan (7), Serkan Menteşe (17), Altan Erol (20), Talat Altunbey (16), Çağan Aydın, Metin Bayhan, Mahmut Oğuz Akbaş, Semih Beyazıt Öz, Yiğit Öncel, Dorukhan Engindeniz, Cevher Özer (11)

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE: Ray Gibson (23), Jawes Tiby (6), Eldridge (9), Hayes (19), Berkay Candan (14), Arda Erdoğan, Merthan Mutlu, Deniz Kılıçlı, Cengizhan İvedi, Uğur Hortum, Yangue Tankeu (1), Kerem Özkan (8)

1'İNCİ PERİYOT: 24-13

İLK YARI: 41-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-50

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 30'uncu haftasında Afyon Belediyespor kendi sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol’a 80-76 yenildi.

Afyon Belediyespor mücadeleye yüksek tempoda başladı. Mücadeleye hücum ve savunmada etkili başlayan Afyon Belediyespor; Altan, Serkan ve Talat’ın üst üste bulduğu sayılarla 10-0’lık seriyle başladı. Periyodun ilk 4 dakikasında potasını sayıya kapatan ev sahibi ekibin serisini Kenneth Hayes bulduğu 2 sayılık basketle sonlandırdı. Periyodun son bölümlerinde Gibson, Tiby, Hayes ve Berkay ile sayılar bulan Arel Üniversitesi Büyükçekmece farkı eritmeye çalışsa da Talat ve Cevher ile sayılar üretmeyi sürdüren Afyon Belediyespor ilk periyodu 24-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Berkay’ın 2 sayılık basketiyle başlayan konuk ekip Eldridge ile 2 sayı daha bularak farkı 7 sayıya kadar indirdi. Cevher’in asistinde Serkan 2 sayılık basketle farkı 9’a yükseltti. İkinci çeyreğin bitimine 5 dakika kala Oğulcan’ın asistinde Serkan’ın 3 sayılık basketi sonrasında Afyon Belediyespor farkı yeniden çift hanelere çıkarttı ve skor 31-20’ye geldi. Periyodun son bölümlerinde konuk ekipte Gibson üst üste attığı 3 sayılık iki basketle takımını maçın içinde tutmayı başardı ve farkı 7 sayıya indirdi. Son bölümde Berkay ile sayı bulan Arel Üniversitesi Büyükçekmece skoru 41-37’ye getirerek farkı da 4 sayıya kadar indirdi ve devre bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin üçüncü çeyreğine de Afyon Belediyespor iyi başladı. Hızlı hücumda Serkan’ın asistinde Zelionis’in 3 sayılık basketiyle farkı 7 sayıya çıkaran Afyon Belediyespor iyi savunma sonrasında Altan’ın basket faulden bulduğu 3 sayılık basketle farkı yeniden çift hanelere çıkarttı. Periyot başındaki sert savunmasını hücumda Altan'ın bulduğu 2 sayıyla taçlandıran Afyon Belediyespor skoru 49-37’ye taşıyınca Arel Üniversitesi Büyükçekmece’de koç Serhat Şehit mola aldı. Mola dönüşünde etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip Altan’ın bulduğu sayılarla skoru 52-37’ye taşıdı. Üçüncü periyodun ilk 4 dakikasında sayı üretemeyen Arel Üniversitesi Büyükçekmece bitime 6 dakika kala Gibson ile 3 sayılık basket bularak ev sahibi ekibin 14-0’lık serisine son verdi. Hayes ve Kerem Özkan ile sayılar üreten konuk ekip farkı eritmeye çalışsa da Altan ve Talat’ın sayılarıyla farkı çift hanelerde tutmayı başaran Afyon Belediyespor üçüncü periyodu da 61-50 önde tamamladı.

Mücadelenin son periyodunda Kerem Özkan’ın 2 sayılık basketi ve serbest atıştan bulduğu 3 sayılık basketiyle farkı 8 sayıya indiren Arel Üniversitesi Büyükçekmece devamında çaldığı top sonrasında Berkay ile 2 sayılık basket ve bir de serbest atış sonrası bulduğu 3 sayı ile skoru 61-56’ya getirdi. Cevher ile son periyotta ilk sayısını bulan Afyon Belediye skoru 63-56’ya getirdi. Maçın bitimine 8 dakika 10 saniye kala Gibson’un 3 sayılık basketiyle konuk ekip farkı 3 sayıya indirdi ve Afyon Belediyespor’da koç Can Sevim mola aldı. Mola dönüşünde Onurcan’ın 3 sayılık basketine konuk ekip Gibson’un 3 sayılık basketiyle cevap verdi. Bitime 6 dakika 25 saniye kala Gibson’un 3 sayılık basketiyle konuk ekip skoru 68-66’ya getirerek maçta ilk kez öne geçti. Oyunda yeniden üstünlük kuran Afyon Belediyespor; Talat, Altan ve Cevher ile bulduğu sayılarla 76-71 öne geçti. Mücadelenin bitimine 1 dakika 39 saniye kala Gibson’un 3 sayılık basketiyle konuk ekip yeniden öne geçti. Bitime 15 saniye kala Zelionis iki serbest atışı kaçırdı, ribaundu alan Cevher de boş topu kaçırdı ve Afyon Belediyespor faul yaptı. Serbest atışlarda Hayes ile 2 sayı bulan konuk ekip farkı 4 sayıya çıkarttı. Son 9.4 saniye kala Serkan ile 3 sayılık atıştan sonuç alamayan Afyon Belediyespor evinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece’ye 80-76 mağlup oldu.

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