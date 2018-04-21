Afrin şehitleri için İznik'te 140 kilometre koştu

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İznik Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye’nin en büyük maraton yarışı olan İznik Ultra Maratonu’nun en uzun parkuru 140 kilometre yarışında 16 saat 18 dakikada finiş çizgisine elinde Türk Bayrağı ile gelen Kemal Kukul asker selamı verdi. Kukul bu rekorunu ve koşusunu Afrin Şehitleri için gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye’nin en çok ilgi gören, en büyük patika yarışı İznik Ultra Maratonu, 21-22 Nisan tarihlerinde 7'nci kez düzenleniyor. Yarışlara toplamda 20 ülkeden bine yakın sporcu katılıyor. Sporcular, 140, 90, 50, 30 ve 15 kilometrelik doğal parkurları aşarak maceralı bir yarış yapma fırsatı yakalıyor. Bu yarışların en büyük parkuru olan İznik Ultra 140K koşusu geçtiğimiz gece saatler 00.00’ı gösterirken başladı. 140 kilometrelik bu yarışa 74 kişi katıldı.

140K yarışında sporcular İznik’ten başlayarak Dikilitaş, Boyalıca, Ilıca, Anaçayırı, Örnekköy, Sölöz Burnu, Sölöz, Narlıca, Müşküle, Süleymaniye Derbent kontrol noktalarından tek tek geçerek İznik Gölü’nün etrafını döndüler. Muhteşem bir doğa eşliğinde gerçekleşen 140 kilometrelik yarışın ilk sporcusu Kemal Kukul 16 saat 18 dakikada İznik’teki finish noktasına geldi. Kemal Kukul finiş noktasına elinde Türk Bayrağı ve asker selamı ile girdi. Kukul 140 kilometrelik parkuru ve 1'incilik derecesini Afrin Şehitleri için kazandığını belirtirken, o anları İznik Belediyesi ekipleri ölümsüzleştirdi.

İznik Ultra’nın dev koşusu 140 kilometrede 1'inci Kemal Kukul, 2'nci Cevdet Alyılmaz, 3'üncü Yaşar Bıçakçı oldu.

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