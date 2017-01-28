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Afrika Uluslar Kupası'nda ilk yarı finalist Burkina Faso

 İSTANBUL- Gabon'da düzenlenen 31. Afrika Uluslar Kupası çeyrek final karşılaşmasında Burkina Faso, Tunus'u 2-0 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı. A Grubu'nu lider tamamlayan Burkina Faso ile B Grubu'nu ikinci sırada bitiren...

Afrika Uluslar Kupası'nda ilk yarı finalist Burkina Faso

 İSTANBUL- Gabon'da düzenlenen 31. Afrika Uluslar Kupası çeyrek final karşılaşmasında Burkina Faso, Tunus'u 2-0 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

A Grubu'nu lider tamamlayan Burkina Faso ile B Grubu'nu ikinci sırada bitiren Tunus, başkent Libreville'de karşı karşıya geldi. Burkina Faso, 81. dakikada serbest vuruştan Aristide Bance ve daha önce Türkiye'de Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor'da görev yapan Prejuce Nakoulma'nın 84. dakikada attığı golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Kardemir Karabükspor'un Burkina Fasolu oyuncusu Abdou Razack Traore, mücadelede 90 dakika forma giyerken, Kayserispor'da top koşturan Burkina Fasolu Alain Traore ise uzatma dakikalarında oyuna dahil oldu. Çaykur Rizespor'un Tunuslu futbolcusu Mohamed Ali Yakoubi ise mücadelede 90  dakika sahada kaldı.

 

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