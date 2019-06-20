Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Afrika Uluslar Kupası başlıyor

İSTANBUL,() Dünya çapında birçok yıldız oyuncunun yer aldığı, Spor Toto Süper Lig ve 1'inci Lig'den de birçok yabancının mücadele ettiği 32'nci Afrika Uluslar Kupası, 21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında D-Smart 77. Kanal Spor...

Afrika Uluslar Kupası başlıyor

İSTANBUL,()

Dünya çapında birçok yıldız oyuncunun yer aldığı, Spor Toto Süper Lig ve 1'inci Lig'den de birçok yabancının mücadele ettiği 32'nci Afrika Uluslar Kupası, 21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan futbolseverlerle buluşacak.
7 kez mutlu sona ulaşan ve turnuvayı en fazla kazanan ülke olan Mısır'ın ev sahipliği yapacağı Afrika Uluslar Kupası'nda 6 gruba ayrılan 24 ülke şampiyonluk için mücadele edecek. Liverpool formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi kazanma başarısı gösteren Mısır'lı Mohamed Salah, Senegalli Mane, Gine'li Keita, Premier Lig Şampiyonu Manchester City'nin yıldızlarından Cezayir'li Mahrez, Crystal Palace formasıyla sezona damga vuran Fildişili Zaha, Şampiyonlar Ligi'nde mükemmel bir sezon geçiren Hollanda Şampiyonu Ajax'tan Fas'lı Ziyech turnuvada bir çırpıda sayılabilecek dünya çapında yıldızlar durumunda.
Türkiye'den de birçok önemli isim, bu yıl 32'nci kez düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'dan Luyindama, Diagne, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, N'Diaye, Fenerbahçe'den Dirar, Ayew, Slimani ve Kameni, Başakşehir'den Attamah, Kasımpaşa'dan Trezeguet ve Koita, Kayserispor'dan Asamoah Gyan, Alanyaspor'dan Djalma Campos, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Farnolle, Gençlerbirliği'nden Sessegnon, Göztepe'den Gassama kupada yer alacak isimlerden bazıları.
21 Haziran gecesi saat 23.00 oynanacak Mısır - Zimbabve maçıyla başlayacak organizasyonun tamamı D-Smart'tan naklen yayınlanacak. Grup aşamasında 20, eleme turlarında 16 maç olmak üzere 36 maç canlı yayınla 77. Kanal Spor Smart'ta izleyicilerle buluşacak.

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328