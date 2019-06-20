Afrika Uluslar Kupası başlıyor

İSTANBUL,()

Dünya çapında birçok yıldız oyuncunun yer aldığı, Spor Toto Süper Lig ve 1'inci Lig'den de birçok yabancının mücadele ettiği 32'nci Afrika Uluslar Kupası, 21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan futbolseverlerle buluşacak.

7 kez mutlu sona ulaşan ve turnuvayı en fazla kazanan ülke olan Mısır'ın ev sahipliği yapacağı Afrika Uluslar Kupası'nda 6 gruba ayrılan 24 ülke şampiyonluk için mücadele edecek. Liverpool formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi kazanma başarısı gösteren Mısır'lı Mohamed Salah, Senegalli Mane, Gine'li Keita, Premier Lig Şampiyonu Manchester City'nin yıldızlarından Cezayir'li Mahrez, Crystal Palace formasıyla sezona damga vuran Fildişili Zaha, Şampiyonlar Ligi'nde mükemmel bir sezon geçiren Hollanda Şampiyonu Ajax'tan Fas'lı Ziyech turnuvada bir çırpıda sayılabilecek dünya çapında yıldızlar durumunda.

Türkiye'den de birçok önemli isim, bu yıl 32'nci kez düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'dan Luyindama, Diagne, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, N'Diaye, Fenerbahçe'den Dirar, Ayew, Slimani ve Kameni, Başakşehir'den Attamah, Kasımpaşa'dan Trezeguet ve Koita, Kayserispor'dan Asamoah Gyan, Alanyaspor'dan Djalma Campos, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Farnolle, Gençlerbirliği'nden Sessegnon, Göztepe'den Gassama kupada yer alacak isimlerden bazıları.

21 Haziran gecesi saat 23.00 oynanacak Mısır - Zimbabve maçıyla başlayacak organizasyonun tamamı D-Smart'tan naklen yayınlanacak. Grup aşamasında 20, eleme turlarında 16 maç olmak üzere 36 maç canlı yayınla 77. Kanal Spor Smart'ta izleyicilerle buluşacak.