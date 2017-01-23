Afrika Kupası'nda heyecan devam ediyor

B Grubu'nda Senegal ve Tunus çeyrek finale yükselen ekipler oldu

İSTANBUL- 31. Afrika Uluslar Kupası'nda B Grubu maçlarında daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantiliyen Senegal, Moussa Sow'un 90 dakika forma giydiği ve takımının 53.dakikada 2. golünü attığı karşılaşmada Cezayir ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın gollerini Senegal adına 44.dakikada Pape Diop ve 53.dakikada Moussa Sow atarken, Cezayir'in gollerini ise 10. ve 52.dakikalarda Islam Slimani kaydetti.

Bu skor ile toplamda 7 puana ulaşan Fenerbahçeli Moussa Sowlu Senegal B Grubunu lider bitirdi ve çeyrek finalde Beşiktaşlı oyuncu Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Kamerun ile eşleşti.

B Grubu ikinci maçında ise Tunus, Zimbabwe'yi 4-2'lik skor ile yenerek B Grubu ikincisi oldu ve çeyrek finale yükselen bir diğer takım olmayı başardı.