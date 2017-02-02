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Afrika Kupası'nda finali adı belli oldu

 Gana'yı 2-0 yenen Kamerun finale çıktı İSTANBUL- 31.Afrika Kupası'nda yarı final karşılaşmasında Kamerun 72.dakikada Michael Ngadeu-Ngadjui ve 90.dakikada Christian Bassogog'un attığı goller ile Gana'yı 2-0 yenerek adını finale...

Afrika Kupası'nda finali adı belli oldu

 Gana'yı 2-0 yenen Kamerun finale çıktı

İSTANBUL- 31.Afrika Kupası'nda yarı final karşılaşmasında Kamerun 72.dakikada Michael Ngadeu-Ngadjui ve 90.dakikada Christian Bassogog'un attığı goller ile Gana'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Kamerun'da Beşiktaşlı Vincent Aboubakar karşılaşmanın 2.yarısında 73. dakikada oyuna dahil oldu. TFF 1.Lig'de Sivasspor forması giyen John Boye ise Gana forması ile karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Afrika Kupası'nda final maçı 5 Şubat TSİ 22.00'da Mısır ve Kamerun arasında oynanılacak.

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