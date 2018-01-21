AFJET Afyonspor - Tokatspor: 2-0

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, ()
STAT: Afyonkarahisar Kocatepe Stadı
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Mücahit Değermenci (xx), Ogün Kamacı (xx)
AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xx)- Türker Toptaş (xx), Samet Cantürk (xx), Nazmi Candoğan (xx), Ali Kılınç (xx), Emre Pehlivan (xx)(Dk.46 Bayram Çetin xx), İsmet Benli (xx), Aykut Uluç (xxx)(Dk.70 Uğur Durmuş xx), Oltan Karakullukçu (xxx), Murathan Buruş (xx)(Dk.56 Tugay Adamcıl xx), Erdi Zengin (xx)
TOKATSPOR: Akın İsmail Köroğlu (xx)- Hasan Erbey (xx), Murat Cömert (xx), Ömercan Öndaş (x), Yaşar Yurduseven (xx)(Dk.77 Teoman Safaerkan xx), Alperen Pak (xx), Enes Keleş (xx)(Dk.70 Nezir Özer x), Emin Soğuk (xx), Recep Türköz (xx), Batuhan Türk (xx)(Dk.78 Bekir Karadeniz x), Hakan Ateş (xx)
GOLLER: Dk.54 Aykut Uluç, Dk.75 Oltan Karakullukçu (AFJET Afyonspor)
SARI KARTLAR: Erdi Zengin, Tuğay Adamcıl, Ali Kılınç (AFJET Afyonspor), Murat Cömert, Enes Keleş (Tokatspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 18'inci hafta maçında AFJET Afyonspor sahasında karşılaştığı Tokatspor'u 2-0 yendi.
6'ncı dakikada Recep Türköz'ün ceza yayı üzerinden çektiği sert şutu kaleci Bekir tokatladı.
14'üncü dakikada Tokatspor gole Ömercan ile yaklaştı. Ömercan'ın ceza alanı dışından çektiği şutu kaleci Bekir çıkardı.
37'nci dakikada kaleci İsmail'in kullandığı serbest vuruşta topu önünde bulan Batuhan'ın yerden sert şutu kaleye giderken son anda savunma kornere gönderdi.
43'üncü dakikada Emre'nin pasıyla topla buluşan Murathan'ın şutu kaleci İsmail'de kaldı.
54'üncü dakikada İsmet'in sol kanattan yaptığı ortada gelişine vuran Aykut meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
57'nci dakikada ceza alanına yapılan ortada topu önünde bulan Tugay'ın sert şutu sağ direğin yanından auta gitti.
75'inci dakikada kazanılan korner atışında topun başına geçen Erdi'nin yaptığı ortaya yükselen Oltan Karakullukçu kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşma AFJET Afyonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)