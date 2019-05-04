Afjet Afyonspor - Osmanlıspor: 0-0

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR ()
STAT: Zafer
HAKEMLER: Emre Malok (xx), Serdar Diyadin (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)
AFJET AFYONSPOR: Soner Şahin(xx) - Türker Toptaş (xx), Bayram Çetin (xx), Metin Yüksel (xx), Nazmi Candoğan (xx), Taşkın İlter (xx) (Dk. 82 İsmet Benli), Cenk Güvenç (xx), Aykut Uluç (xx) (Dk. 66 Onur Ramazan Toprak xx), Ersel Aslıyüksek (xx), Oltan Karakullukçu (xx), Musa Araz (Dk. 77 Gökhan Kardeş xx)
OSMANLISPOR: Karcemarskas (xx) - Caner Arıcı, Ali Eren İyican (xx), Sinan Kurt (xx) (Dk. 85 Ndiaye), Burhan Eşer (xx) (Dk. 78 Mbu xx), Hasan Kılıç (xx), Mehmet Yiğit (xx), Mathew (xx), Numan Çürüksu (xx), Lembi (xx) (Dk. 70 Beykan Şimşek xx), Gueye (xx)
SARI KARTLAR: Oltan Karakullukçu, Bayram Çetin (Afjet Afyonspor) - Ali Eren İyican, Mathew, Burhan Eşer (Osmanlıspor)
Spor Toto 1'inci Lig’in 32'nci haftasında Afjet Afyonspor, Osmanlıspor ile 0-0 berabere kaldı.
8'inci dakikada Aykut’un ceza alanına gönderdiği ortaya Oltan gelişine vurdu. Kaleci Karcemarskas’ı geçen top direğe çarpıp oyun alanına döndü, devamında savunma topu taca gönderdi.
13'üncü dakikada Türker’in kafa pasıyla topla buluşan Oltan ceza alanına girerken yerden vurdu top kaleci Karcemarskas’ta kaldı.
16'ncı dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Hasan’ın ara pasında topla buluşan Sinan topu ayağından fazla açınca kaleci Soner topun sahibi oldu.
30'uncu dakikada Osmanlıspor’da Sinan’ın köşe vuruşunda kale sahasında Gueye’nin vuruşunda kaleci Soner müthiş bir refleksle kale çizgisinden topu çıkarttı.
Kalan dakikalarda iki takımın da skoru değiştirecek pozisyonlar üretmekte güçlük çektiği mücadelenin ilk 45 dakikalık dilimi 0-0 sona erdi.
49'uncu dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Lembi’nin ceza alanına ortasında uzak köşede topla buluşan Burhan’ın kafa vuruşu kaleci Soner’de kaldı.
67'nci dakikada Afyonspor’un geliştirdiği atakta Nazmi’nin yerden pasında kale sahası ön çizgisine yakın noktadan Oltan’ın dokunuşunda top az farkla yandan auta gitti.
80'inci dakikada Afjet Afyonspor’un kazandığı serbest vuruşta Metin’in ceza sahasına yaptığı ortaya Bayram yükseldi. Bayram’ın kafa vuruşunda Ali Eren elle oynayınca hakem Emre Malok penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Oltan’ın vuruşunda kaleci Karcemarskas kurtardı.
Maç 0-0 sona erdi.
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